देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. अशातच आता संगमनेरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. भटक्या कुत्र्याच्या चाव्याने 29 वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेने परिसराला हादरवून टाकले आहे. अर्जुन सुरेश कतारी असे त्या युवकाचे नाव असून उपचारादरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्जुन कतारी हे कामानिमित्त चाळीसगाव येथे सासरवाडीला गेले होते. माल घेऊन बोदवड मार्गे परत येताना झोप येत असल्याने त्यांनी एका ठिकाणी थोडी विश्रांती घेतली. याचवेळी भटक्या कुत्र्याने त्यांच्या तोंडाला चावा घेतला. 25 डिसेंबर रोजीच्या घटनेनंतर त्यांनी बोदवड, चाळीसगाव तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे तातडीचे उपचार व इंजेक्शन घेतले. मात्र पुढील दिवसात त्यांची प्रकृती हळूहळू बिघडत गेली. त्यामुळे पुढील उपचारासाठी त्यांना संभाजीनगर घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. 20 जानेवारीला संगमनेरहून घरातून निघाल्यानंतर ते परतले नाहीत. अखेर शनिवार, 10 जानेवारी रोजी दुपारी डॉ. त्याला मृत घोषित केले. अर्जुन कतारी हा संगमनेर येथे आई, पत्नी आणि दीड वर्षांच्या मुलीसह वास्तव्यास होता. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून शनिवारी संगमनेरात शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेमुळे भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या दहशतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.