संगमनेरमध्ये भटक्या कुत्र्‍याने घेतला तोंडाचा चावा, तरुणाचा झाला मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. अशातच आता संगमनेरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. भटक्या कुत्र्याच्या चाव्याने 29 वर्षीय युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेने परिसराला हादरवून टाकले आहे. अर्जुन सुरेश कतारी असे त्या युवकाचे नाव असून उपचारादरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्जुन कतारी हे कामानिमित्त चाळीसगाव येथे सासरवाडीला गेले होते. माल घेऊन बोदवड मार्गे परत येताना झोप येत असल्याने त्यांनी एका ठिकाणी थोडी विश्रांती घेतली. याचवेळी भटक्या कुत्र्याने त्यांच्या तोंडाला चावा घेतला. 25 डिसेंबर रोजीच्या घटनेनंतर त्यांनी बोदवड, चाळीसगाव तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे तातडीचे उपचार व इंजेक्शन घेतले. मात्र पुढील दिवसात त्यांची प्रकृती हळूहळू बिघडत गेली. त्यामुळे पुढील उपचारासाठी त्यांना संभाजीनगर घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. 20 जानेवारीला संगमनेरहून घरातून निघाल्यानंतर ते परतले नाहीत. अखेर शनिवार, 10 जानेवारी रोजी दुपारी डॉ. त्याला मृत घोषित केले. अर्जुन कतारी हा संगमनेर येथे आई, पत्नी आणि दीड वर्षांच्या मुलीसह वास्तव्यास होता. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून शनिवारी संगमनेरात शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेमुळे भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या दहशतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लालूप्रसाद यादव यांना ‘भारतरत्न’ द्या; तेजप्रताप यादव यांची मागणी, रोहिणी आचार्य यांनी दिला पाठिंबा

भाजपा बलात्काऱ्यांनाही संधी देणारा पक्ष, बेटी बचाव बेटी पढाव नाही तर भाजपापासून बेटी बचाव: हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई – गोवा महामार्गासाठी जनतेचा एल्गार; सोनवी पुलाजवळ महामार्ग ठप्प

माजी आमदार गंगाधर महाळप्पा पटणे यांचे निधन

‘इंडियन आयडॉल 3’ चा विजेता प्रशांत तमांग याचे हृदय विकाराच्या झटक्याने निधन

शिवसेनेचे शिलेदार विजयाचा गुलाल उधळतील, पनवेलमध्ये शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचाराचा झंझावात

भ्रष्टाचाऱ्यांसोबत सत्तेत बसणार नाही, गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंना पुन्हा डिवचले

Video – भाजपातील असंतोष उफाळला, बंडखोरांकडून शहराध्यक्षांच्या निलंबनाचे पत्र वाटप

Grok अश्लील कंटेंटप्रकरणी X कडून 600 अकाउंट्सवर बंदी; एलन मस्क यांचा मोठा निर्णय