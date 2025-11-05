सातारा डॉक्टर तरुणी आत्महत्येप्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदणे बडतर्फ

साताऱ्यातील डॉक्टर आत्महत्येच्या प्रकरणात मोठी घडामोड झाली आहे. महाराष्ट्र पोलीसांनी बुधवारी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदणे यांना पोलीस सेवेतून बडतर्फ केल्याची घोषणा केली. या निर्णयाचा आदेश कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी दिला आहे.

विशेष आयजी फुलारी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या आदेशपत्रानुसार, त्यांनी म्हटले आहे, “फलटण शहर पोलीस ठाण्याच्या गुन्हा क्रमांक 345/2025 मध्ये अटक केलेले आरोपी PSI गोपाळ बाळासाहेब बडणे आधीच निलंबित आहेत. पोलीस दलातील जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यांची पूर्ण जाणीव असूनही PSI बदणे यांनी अत्यंत बेपर्वाईने वर्तन केले, नैतिक अध:पतन आणि गैरवर्तन दाखवले तसेच आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा विकृत गैरवापर केला. त्यांच्या वागणुकीमुळे समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.”

विशेष आयजी फुलारी पुढे म्हणाले, “त्यांनी पोलीस उपनिरीक्षक या पदाला न शोभणारी कृत्ये केली आणि आपल्या कर्तव्याच्या पार पाडण्यात तसेच वैयक्तिक जीवनात संशयास्पद वर्तन केले. शिवाय, त्यांनी केलेली कृत्ये अत्यंत घृणास्पद आणि निंदनीय आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक आणि सर्वसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टीने गोपाळ बाळासाहेब बदणे यांना शासकीय सेवेत ठेवणे योग्य ठरणार नाही.”

पोलीसांनी सांगितले की, फलटण ग्रामीण पोलीस ठाण्यात कार्यरत आणि सध्या निलंबित असलेले PSI गोपाळ बाळासाहेब बदणे यांना भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम 311 (2)(b) अंतर्गत मंगळवारपासून शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

