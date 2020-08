अवमान प्रकरण : प्रशांत भूषण यांना 1 रुपया दंड, न भरल्यास 3 महिने जेल

न्यायसंस्था आणि सरन्यायाधीश यांच्याविरुद्ध केलेल्या दोन ट्विटप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरविले. खुशाल शिक्षा द्या, पण माफी मागणार नाही, या भूमिकेवर ठाम असलेल्या प्रशांत भूषण यांना एक रुपया दंड सुनावण्यात आला आहे.

दरम्यान, भूषण यांना आकारण्यात आलेला 1 रुपयाचा दंड त्यांनी 15 सप्टेंबर पर्यंत न भरल्यास त्यांना 3 महिन्यांचा तुरुंगवास आणि 3 वर्षे वकिलीची प्रॅक्टीस करण्यास बंदी घालण्यात येण्याची शक्यता आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट करण्यात आले.

Contempt case: SC directs Prashant Bhushan to deposit Re 1 fine with its registry by Sep 15

