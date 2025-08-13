पोलीस उपनिरिक्षक स्वरूपा सुंदर संगीता नाईकवाडे यांना विशेष सेवा पदक जाहीर; गडचिरोलीतील कामगिरीबद्दल सन्मान

सामना ऑनलाईन
|

गडचिरोली येथील नक्षलग्रस्त भागात केलेल्या खडतर सेवेबद्दल पोलीस उपनिरिक्षक स्वरूपा सुंदर नाईकवाडे यांना महाराष्ट्र शासनाचे विशेष सेवा मेडल जाहीर करण्यात आले आहे. पोलीस उपनिरिक्षक स्वरूपा सुंदर संगीता नाईकवाडे यांनी जून 2022 मध्ये पीएसआयची ट्रेनिंग पुर्ण केली. त्यानंतर त्यांना प्रथम नेमणूक गडचिरोली येथे देण्यात आली. एक महिना गडचिरोली येथे परत नक्षल विरोधी मोहिमेत काम करण्यासाठी त्यांना विशेष ट्रेनिंग देण्यात आली

एक महिन्यानंतर त्यांना धानोरा येथील पोलीस ठाणे येथे नेमणूक देण्यात आली. वर्ष 2022 ते 2025 या तीन वर्षात स्वरूपा नाईकवाडे यांनी अनेक मोहीमेत सहभाग घेतला. अतिदुर्गम भागात त्यांनी चांगले काम केले. तेथील आदिवासी भागातील नागरिकांची उत्तम सेवा केली. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक योजना आदिवासी भागात पोहचवल्या. तरुणाईला शासकीय निमशासकीय सेवेत नौकरीच्या खूप संधी आहेत. त्यासाठी त्यांनी मार्गदर्शन शिबिरात कार्य केले. पॉक्सो अंतर्गत अनेक गुन्ह्यात त्यांनी मुलींना न्याय मिळवून देण्याचे काम केले. त्या कामी त्यांना पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रही देण्यात आले.

या तीन वर्षातील त्याच्या चांगल्या कामाबद्दल पोलीस उपनिरिक्षक स्वरूपा नाईकवाडे यांना महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार पोलिस विशेष सेवा पदक जाहीर करण्यात आले आहे. 15 ऑगस्ट रोजी त्यांना हे पदक प्रदान करण्यात येणार आहे. तीन वर्षाच्या छोट्या कालावधीत हे पदक त्यांना मिळाल्याबद्दल स्वरूपा नाईकवाडे यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मीठगवाणे सागरी महामार्गावर टेम्पोचा भीषण अपघात; एकाचा मृत्यू, सात महिला गंभीर जखमी

सकाळी राखी बांधून घेतली, रात्री लैंगिक अत्याचार करून खून केला; बहीण-भावाच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना

हिंदुस्थानात अंबानी कुटुंब सर्वात श्रीमंत, हुरून इंडियाने जाहीर केली धनवान परिवारांची यादी

चंद्रपुरात पावसाचा कहर; बामणवाड्यातील अनेक घरात शिरले पाणी, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Skin Care Tips – चेहरा उजळ होण्यासाठी फक्त हा एक पदार्थ आहे गरजेचा, वाचा

Chandrapur news – रक्ताच्या उलट्या, हातापायांना सूज; शिळे अन्न खाल्ल्यानं आश्रमशाळेतील 267 विद्यार्थ्यांना विषबाधा

मतरवंडमधील लोहऱ्यात बिबट्याने रेडकूचा पाडला फडशा; शेतकऱ्यांमध्ये दहशत

असं झालं तर… शेतजमीन खरेदी करायचीय, पण सातबारावर नाव नाही

हिंदुस्थानी ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये मागे