ट्रेंड – स्टायलिश फुटवेअर

सामना ऑनलाईन
|

सध्या देशभरात नवरात्रोत्सव सुरू आहे. ठिकठिकाणी दांडिया आणि गरब्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. दांडिया आता केवळ गरबा खेळण्यापर्यंत मर्यादित राहिला नाही. दांडिया खेळण्यासाठी स्टायलिश आणि कम्फर्टेबल चप्पल व बुटांचाही ट्रेंड आला आहे. स्टायलिश फुटवेअर तेही मॅचिंगसाठी तरुणांची धावपळ उडत आहे. ज्या रंगाचे कपडे परिधान केले असतील त्याच रंगाचे बूट आणि चप्पल घालण्यासाठी तरुण-तरुणींचा कल दिसत आहे. यासाठी ते वाट्टेल तितकी किंमत मोजायलाही तयार असल्याचे दिसत आहे. गरब्यात सर्वांचे लक्ष आपल्यावर असावे यासाठी हा खटाटोप आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

प्रिय क्रिकेट, मला पुन्हा एक संधी दे! आघाडीचा फलंदाज करुण नायरची भावनिक खंत

सोलापूर जिल्ह्यात पुन्हा पाऊस; महापुराचा विळखा कायम, वीज उपकेंद्रे पाण्यात, 50 गावे अंधारात

मयंक अगरवालच्या शतकामुळे यॉर्कशायर आघाडीच्या दिशेने

आचारसंहिता उल्लंघनाबद्दल सूर्यकुमार यादवला दंड

राहुलच्या झुंजार खेळीने हिंदुस्थान ‘अ’चा संस्मरणीय विजय, थरारक विजयासह कसोटीसह मालिकाही जिंकली

हे करून पहा – डोळा फडफड करत असेल तर…

असं झालं तर… भाडेकरू घर सोडत नसेल तर…

नवरात्र सहावा दिवस – स्कंदमातेचे रूप आपल्याला नेमका काय संदेश देते? वाचा

‘माझा पुरस्कार’मध्ये ‘भूमिका’ची बाजी, अशोक मुळ्ये यांच्या संकल्पनेतील दिमाखदार सोहळा