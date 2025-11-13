लाज नाही वाटत का? तुम्हाला आई वडिल… सनी देओलने पपाराझींना फटकारले

सामना ऑनलाईन
|
suuny deol

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना गेल्या आठवड्यात प्रकृती खालावल्याने ब्रीज कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर काही दिवस मीडियावाल्यांनी अतिघाई करत त्यांच्या निधनाच्या बातम्या दिल्या. त्यावेळी देओल कुटुंबीय प्रसारमाध्यमांवर भडकले होते. बुधवारी धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून घरी नेण्यात आले. या दरम्यान पॅपाराझी हे कायम देओल कुटुंबियांच्या मागावरच होते. त्यामुळे वैतागलेल्या सनी देओल याने पॅपाराझींना फटकारले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Saamana (@saamana_online)

गुरुवारी धर्मेंद्र यांचा मुलगा सनी देओल हा त्यांना भेटायला जात होता. त्यावेळी पॅपाराझी हे त्याचे फोटो काढत होते. यावेळी सनी देओल त्यांच्यावर भडकला. ”तुम्हाला लाज वाटत नाही का? तुमच्या घरी आई वडिल, मुलगा आहे ना. असे व्हिडीओ काढता ना तुम्हाला लाज नाही वाटत का?”, अशा शब्दात सनी देओलने पॅपाराझींना फटकारले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Delhi Blast News – डॉ. मुजम्मिलची सापडली डायरी, कोड वर्डमध्ये लिहिला होता प्लॅन; 25 नवीन नावं आली समोर

पार्थ पवार भूखंड घोटाळा प्रकरणावरून अजित पवारांची सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी! अंबादास दानवे यांचा मोठा दावा

मुख्यमंत्रीपदासाठी तेजस्वी यादव यांना पसंती, तरुणांचा ओढा महागठबंधनच्या बाजूने

बांग्लादेशमध्ये आंदोलनाला हिंसक वळण, पाच ठिकाणी स्फोट; 17 बस जाळल्या

पाकिस्तानवर चकार शब्दही का नाही काढला? दिल्ली स्फोटाप्रकरणी काँग्रेसचा सवाल

सरकारने अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची चेष्टा करणं बंद करावं, रोहित पवार यांनी सुनावले

Delhi Bombblast बाबरीचा घ्यायचा होता बदला; सहा डिंसेंबर, सहा ठिकाणं… असा होता दहशतवाद्यांचा प्लॅन

Photo – आता मालिकांमध्येही प्री वेडिंग शूट, पाहा सखी-कान्हाचं फोटोशूट

पॅनिक अटॅक आणि थरकाप; शोएब मलिकसोबत घटस्फोट झाल्यानंतर सानिया मिर्झाची झालेली वाईट अवस्था