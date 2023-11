VIDEO वेष बदलून क्रिकेटपटू मरीन ड्राईव्हला पोहोचला, कुणीच नाही ओळखला

गुरुवारी हिंदुस्थान व श्रीलंकेमध्ये मुंबईतील वानखेडे स्टेडीयमवर सामना होणार आहे. त्या सामन्यासाठी टीम इंडिया मुंबईत दाखल झाली आहे. मरीन ड्राईव्ह जवळ असलेल्या हॉटेलमध्ये टीम इंडिया उतरलेली आहे. शनिवारी सरावातून थोडा निवांत वेळ मिळाल्यानंतर टीम इंडियातील धडाकेबाज फलंदाज सूर्यकुमार यादव हा चक्क मास्क व गॉगल घालून मरीन ड्राईव्हर गेला होता.

— BCCI (@BCCI) November 1, 2023