हार्दिक पांड्याचंही सूत जुळलं, ‘पटाखा’सोबत फोटो केला शेअर करून दिली प्रेमाची कबुली

टीम इंडियाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या विविध कारणांनी नेहमीच चर्चेत असतो. मग ती मैदानावरील फटकेबाजी असो अथवा मैदानाबाहेरील वादग्रस्त विधानं. हार्दिकचे नाव चर्चेत असतेच. या ना त्या कारणाने नाव चर्चेत असलेल्या हार्दिकने नववर्षात पुन्हा एकदा आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले आहे.

अल्पावधीत टीम इंडियाचा महत्त्वाचा खेळाडू बनलेल्या हार्दिकचे नाव बॉलिवूड अभिनेत्री एली अवरामसोबत गेले होते. या दोघांना अनेकदा एकत्र पाहिले गेले. हार्दिकचा भाऊ कुणाल पांड्याच्या लग्नातही एली आली होती. परंतु नवर्षाला हार्दिकने एक फोटो शेअर करून सर्वच चर्चांना पूर्णविराम दिला. या फोटोवरून हार्दिक पांड्याचे सूत जुळल्याचे दिसत आहे.

नवीन वर्षाच्या निमित्ताने हार्दिक पांड्याने सोशल मीडियावर एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये हार्दिकसोबत मॉडेल आणि अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविच (Natasha Stankovic) दिसत आहे. गेल्या बऱ्याच काळापासून हे दोघे एकमेकांना डेट करत होते. आता अखेर हार्दिकने सार्वजनिकरित्या रिलेशनशीपची कबुली दिली आहे.

पांड्याने इन्स्टाग्रामवर नताशासोबतचा फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये पांड्या नताशाचा हात हातामध्ये घेऊन उभा दिसत आहे. पांड्याने शेअर केलेल्या फोटोला ‘माझ्या ‘पटाखा’सोबत नवीन वर्षाची सुरुवात करतोय’ (Starting the year with my firework ❣️) असे कॅप्शन दिले आहे.

पांड्याने नताशासोबत शेअर केलेल्या फोटोवर क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल, सिद्धेश लाड, हार्दिक पांड्याची वहिणी आणि कृणाल पांड्याची पत्नी पंखुडी शर्मा, अभिनेता अर्जुन कपूर, सोफी चौधरी आणि क्रिस्टल डिसूजासह अनेक नामवंत व्यक्तींनी प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेष म्हणजे नताशा हार्दिकच्या कुटुंबालाही भेटली आहे. त्यामुळे या नात्याला येत्या काही काळात नवीन नाव मिळण्याची शक्यता आहे.