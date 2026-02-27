मुंबई उपनगरातील 22 ते 25 शाळांना धमकीचा ई-मेल, परिसरात घबराट

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबई उपनगरातील 22 हून अधिक शाळांना धमकीचे ई-मेल प्राप्त झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्याने एकच घबराट उडाली आहे. दहिसर येथील जेबीएनसी आंतरराष्ट्रीय शाळेला बॉम्बस्फोटने धमकी देणारा ई-मेल प्राप्त झाल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांच्या पायाखालची जमीन सरकली. सदर परिस्थिती लक्षात घेता पोलिसांच्या माध्यमातून तातडीने शाळेच्या आजूबाजूचा परिसर सील करण्यात आला होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई उपनगरातील 22 ते 25 शाळांना अशाच प्रकारे धमकीचे ई-मेल प्राप्त झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये भीताचे वातावरण आहे. याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही पाहायला मिळाले. सर्व प्रकारणाची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेत या सर्व प्रकरणाची तपासणी केली जाईल आणि मेल पाठवणाऱ्याचा शोध घेतला जाईल, असे अश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनता दिले. या सर्व प्रकारामुळे शहरातील शाळांभोवती सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली असून अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन पोलिसांनी पालकांना केलं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ज्या सरकारने मराठी भाषा भवन आणि मराठी रंगभूमी दालनाला स्थगिती दिली, त्या सरकारकडून काय अपेक्षा ठेवायची? आदित्य ठाकरे यांचा टोला

वाढत्या महागाईचा पर्यटनाला फटका, हिंदुस्थानच्या पर्यटकांची परदेश दौऱ्याला पसंती

… तर भविष्यात मराठी भाषा गौरव दिन काय साजरा करणार…? सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली खंत

मुंबईत वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांच्या कर्करोगात मोठी वाढ; 57 टक्के रुग्ण प्रदूषणाचे बळी

तरुणांचे मानसिक आरोग्य धोक्यात; जागतिक क्रमवारीत हिंदुस्थान 60व्या स्थानी

Photo – चौकार-षटकारांची आतिषबाजी; टी-20 वर्ल्डकपमधील टीम इंडियाचे ‘टॉप 5’ हाय-स्कोअर!

राज्य सरकार एका FIR ला का घाबरत आहे? रोहित पवार यांच्या भेटीनंतर राज ठाकरे यांचा सवाल

बँकर लोकोमोटिव्हच्या ब्रेकमध्ये बिघाड, पळसदरीजवळ मालगाडीने वेगमर्यादा ओलांडली

Aus w vs Ind w – ताळमेळ सुटला अन् विकेट गेली! प्रतिका बेभान धावली, पण हरमनप्रीत जागची नाही हलली