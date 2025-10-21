Ratnagiri News – फटाक्यांच्या ऐवजी ढगांचा गडगडाट, लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावरच वीजपुरवठा खंडीत

सामना ऑनलाईन
|

फटाक्यांच्या आतषबाजी ऐवजी ढगांचा गडगडाट झाला आणि लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर वीजपुरवठा खंडित झाल्याने एकच गोंधळ उडाला. परतीच्या पावसाने आज पुन्हा दाणादाण उडवली. दिवसभर कडाक्याच्या उन्हामुळे रत्नागिरीकर हैराण असतानाच आज सायंकाळी सवा सहा वाजता ढगांचा गडगडाट आणि वीजांचा चमचमाट करत पावसाने हजेरी लावली. पाऊस सुरू होताच महावितरणचा वीज पुरवठा खंडित झाला. सक्ष्मीपुजनाच्या मुहूर्तावरच वीज पुरवठा खंडित झाल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. रात्री उशिरा पर्यंत पाऊस पडत होता.

यंदा जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस पडला आहे.सरासरी सवातीन हजार मिमी पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. यंदा मे महिन्यात पडलेल्या पावसाने जसा दणका दिला होता तसाच परतीचा पाऊस ही शेतकऱ्यांना दणका देऊन जात आहे. आज सायंकाळी आलेल्या पावसामुळे लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर बाजारपेठत आलेल्या मंडळींची त्रेधातिरपीट उडाली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – कोकणातला कलाकार आता मुंबईच्या रंगभूमीवर, लांजातील ‘रंग भरू दे आमुच्या रे गणा’ ची मुंबईत धडक

फिरकीच्या तालावर; तेज तर्रार गोलंदाजीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या वेस्ट इंडिजच्या नावावर अनोख्या विक्रमाची नोंद

Pandharpur News – लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी विठ्ठल रूक्मिणीला पारंपरिक साज

Photo – दिवाळीनिमित्त शेअर बाजाराचे विशेष मूहूर्त ट्रेडिंग सत्र

स्वरांची आतषबाजी आणि नृत्याचा झंकार, गोदावरी किनाऱ्यावरील सांस्कृतिक सूरमंचावर ‘दिवाळी पहाट’चा अद्भुत संगम

Photo – लक्ष्मीपूजनानिमित्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरामध्ये रंगीबेरंगी फुलांची आकर्षक सजावट

ऋषभ पंत परतला, कर्णधारपदी निवड; BCCI ने केली दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध संघाची घोषणा

Mumbai News – चोरीच्या संशयावरून केलेल्या मारहाणातील तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, चौघांना अटक

‘नटरंग’ नंतर रवी जाधव यांचा तमाशापट ‘फुलवरा’