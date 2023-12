पुलवामा हल्ल्याचा मास्टरमाइंड, कुख्यात दहशतवादी औरंगजेबचं पाकिस्तानमध्ये अज्ञातांकडून अपहरण

जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचा कुख्यात दहशतवादी मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर (Mohiuddin Aurangzeb Alamgir) याचे पाकिस्तानमध्ये अज्ञात लोकांनी अपहरण केले आहे. पाकिस्तानातील हाफिजाबाद (Hafizabad) येथून त्याचे अपहरण करण्यात आल्याची माहिती ‘टाइम्स अल्जेब्रा’ने दिली आहे. 2019मध्ये जम्मू-कश्मीरमधील पुलवामा (Pulwama) येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मोहिउद्दीन मास्टरमाइंड आहे.

मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर हा डेरा हाजी गुलाम (Dera Haji Ghulam) येथे एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी जात होता. याच दरम्यान अज्ञात लोकांनी कारमधून त्याचे अपहरण केले. पोलिसांनी निर्जन स्थळी औरंगजेबची दुचाकी सापडली असून त्याचा शोध सुरू आहे.

