पुलावरील गर्डरच्या कामासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक दिवसातील 10 तास बंद राहणार

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई-गोवा महामार्गावर संगमेश्वर येथील पुलावर गर्डर घालण्याचे काम 14 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे 14 ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान संगमेश्वर येथील महामार्गावरील वाहतूक दिवसातून तीन टप्प्यात 24 तासांपैकी 10 तास थांबवण्यात येणार आहे. हलक्या वजनाच्या वाहनांची वाहतूक शास्त्री पुल डिंगणी मार्गे वळवण्यात येणार आहे. अवजड वजनांची वाहतूक थांबवण्यात येणार आहे.

संगमेश्वर येथील पुलावरील गर्डरच्या कामासाठी महामार्गावरील वाहतूक तीन टप्प्यात थांबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सकाळी 10 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत, संध्याकाळी 3 ते 5 वाजेपर्यंत आणि रात्री 10 ते पहाटे 3 वाजेपर्यंत संगमेश्वर येथील वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. वाहतूक बंद ठेवण्याबाबतचे काही फलक महामार्गावर लावण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

स्वत:ला मूर्ख बनवता येणार नाही, जावेद अख्तर यांनी AIच्या आव्हानांवर केले सावध

पत्नीचे भटक्या कुत्र्यांवर प्रेम, पतीला हवा घटस्फोट; गुजरातच्या व्यक्तीची उच्च न्यायालयात धाव

IPL 2026 – मिनी लिलावापूर्वी कोलकाताची मोठी खेळी; अष्टपैलू खेळाडूवर सोपवली मोठी जबाबदारी

मधुमेहींनी कांदा का खायला हवा? वाचा

प्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी आपल्या आहारात एक वाटी हा पदार्थ असायलाच हवा, वाचा

आपल्या किचनमध्ये दडलेत पित्तावरील रामबाण उपाय, जाणून घ्या

Photo – आता मालिकांमध्येही प्री वेडिंग शूट, पाहा सखी-कान्हाचं फोटोशूट

सर्व देवाच्या हातात आहे! धर्मेंद्र रुग्णालयातून परतल्यानंतर हेमामालिनी यांची पहिली प्रतिक्रीया

SA20 – ग्रॅमी स्मिथ म्हणाला, टीम इंडियाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल शत्रू; बुमराहबाबतही मोठं विधान