मोठी बातमी! ट्रम्प यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये बिघाड; पत्नी मेलानियाही सोबत असल्याची माहिती

सामना ऑनलाईन
|
Trump Melania Forced To Switch Helicopter While Leaving UK

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यूकेच्या दौऱ्यावर आले होते. लंडनहून निघताना डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांची पत्नी मेलानिया ट्रम्प यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये अचानक बिघाड झाला. तातडीने हेलिकॉप्टर दुसऱ्या ठिकाणी उतरवून दोघांनाही दुसऱ्या हेलिकॉप्टरने पुढे प्रवास करावा लागला.

व्हाइट हाऊसने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यूके दौरा संपवून परत निघत होते. तेव्हा त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये ‘हायड्रॉलिक’चा एक छोटा बिघाड झाला. खबरदारी म्हणून, वैमानिकांनी हेलिकॉप्टरला स्टॅनस्टेड विमानतळाऐवजी जवळच्या एका मैदानावर उतरवलं. यामुळे ट्रम्प आणि मेलानिया यांना दुसऱ्या हेलिकॉप्टरमध्ये बसून पुढे जावं लागलं.

या घटनेमुळे स्टॅनस्टेड विमानतळावर पोहोचायला त्यांना थोडा उशीर झाला. व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लीव्हिट यांनी या घटनेची माहिती दिली.

ट्रम्प यांचा यूके दौरा नुकताच संपला असून या दौऱ्यात त्यांनी यूकेचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली होती.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नाईकांच्या जनता दरबाराविरोधात शिंदे गट कोर्टात, पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नवी मुंबईत सत्ताधाऱ्यांमध्ये नवा वाद

रशिया भूकंपाने हादरले, त्सुनामीचा इशारा

Samir Modi – पळपुट्या ललित मोदीच्या भावाला दिल्ली विमानतळावरून अटक, नेमकं प्रकरण काय?

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 19 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

मतचोरीचे 100 टक्के बुलेटप्रूफ पुरावे! राहुल गांधी यांचे क्षेपणास्त्र… पाऊण तासात आयोगाच्या चिंधडय़ा

‘वर्षा’ बंगल्यावर सोफा आणि डबल बेडवर 20.47 लाखांची उधळपट्टी, किचन प्लॅटफॉर्मसाठी 19.53 लाखांचा खर्च

विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर महागाईच्या दप्तराचे ओझे!

आरक्षणाला विरोध करणारी एक याचिका फेटाळली, हायकोर्टाचा मराठा बांधवांना दिलासा

‘दशावतार’ अफलातून आणि अप्रतिम! उद्धव ठाकरे यांनी केले कौतुक