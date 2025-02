Budget 2025 – हा देशाचा अर्थसंकल्प आहे की फक्त बिहारचा? जयराम रमेश यांचा जबरदस्त टोला

संसदेत शनिवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. शेतकरी, मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी अर्थंसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच देशासमोरील प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठीही अर्थसंकल्पात ठेस उपाययोजना नाहीत. त्याचप्रमाणे वाढती महागाई रोखण्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. या अर्थंसंकल्पात बिहारसाठी आश्वासनांची खैरात आणि बिहारला घबाड देण्यात आले आहे. मात्र, NDA तील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंध्र प्रदेशकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, यावरही काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी टीका केली आहे.

बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. त्या डोळ्यासमोर ठेवत अर्थसंकल्पात बिहारसाठी योजनांची खैरात करण्यात आली आहे. तसेच बिहारला घबाड देण्यात आले आहे. मात्र, एनडीएचा प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंध्र प्रदेशकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा अर्थंसंकल्प निवडणूककेंद्रीत असल्याचे दिसून येत आहे, असे जयराम रमेश म्हणाले.

Bihar appears to have got a bonanza of announcements. It is natural since elections are due there later in the year. But why is the other pillar of the NDA, namely Andhra Pradesh, been so cruelly ignored?

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 1, 2025