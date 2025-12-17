अमेरिकेचा मोठा निर्णय, आणखी 7 देशातील नागरिकांना प्रवेश करण्यास बंदी

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी 7 देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. यात माली, दक्षिण सुदान, सिरीया, नायगर, बुर्कीन फासो, लाओस आणि सिएरा लिओन या देशांचा यात समावेश आहे. ही बंदी 1 जानेवारी पासून लागू होणार आहे.

या आधी अमेरिकेने 12 देशांवर बंदी घातली होती. त्यात अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियन गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुडान आणि येमेन या देशांचा समावेश होता. अशा प्रकारे आता अमेरिकेने एकूण 19 देशांवर पूर्णत: प्रवेश बंदी घातली आहे.

अमेरिकेने आणखी 15 देशांच्या नागरिकांवर अंशत: बंदी घातली आहे. त्यात अंगोला, अँटीग्वा, बारबुडा, बेनीन, सेट डी लवोयर, डोमिनिका, गॅबॉन, द गांबिया, मालावी, मॉरिटानिया, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, टोंगा, झांबिया आणि झिम्बाब्वे या देशांवर अंशत: बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिजाब काढला तर एवढं काय, कुठे दुसरीकडे स्पर्श केला असता तर काय झालं असतं, भाजप मंत्र्याने तोडले अकलेचे तारे

‘क्षणभर थांबलेला सूर्य’… भावनिक पोस्ट शेअर करत रितेशने दिली ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाबद्दलची महत्त्वाची माहिती

नाफेड-CCI खरेदी केंद्रे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी की शोषणासाठी? रोहित पवारांचा सरकारला सवाल

मिंधे गट ही भाजपची टेस्ट ट्युब बेबी; निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला तात्पुरता जन्म दिला, संजय राऊत यांचा घणाघात

maharashtra state human rights commission report 2024

वर्दीच्या जोरावर पोलिसांचे सामान्यांशी पाशवी वर्तन, राज्य मानवी हक्क आयोगाचा ठपका

सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न लांबणीवर, आचारसंहितेचा म्हाडाच्या प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेला फटका

elphinstone railway bridge demolition

‘एल्फिन्स्टन’ रेल्वे पूल पाडकामाला; पुढील आठवड्यात सुरुवात, मध्य रेल्वे दोन तासांचे 19 ब्लॉक घेणार

शहीद अग्निवीरच्या कुटुंबीयांना लाभ नाकारला, हायकोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

मस्क यांची संपत्ती 600 अब्ज डॉलरवर!