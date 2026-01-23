WHO च्या सदस्यत्वातून अमेरिकेची माघार; जिनेव्हातील मुख्यालयावरून ध्वजही हटवला

अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) सदस्यत्वातून अधिकृतपणे माघार घेतली आहे. संघटनेच्या जिनेव्हा येथील मुख्यालयावरून अमेरिकेचा ध्वजही काढून टाकण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या आरोग्य आणि परराष्ट्र विभागाने निवेदने जारी करून ही घोषणा केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, अमेरिका आता अधिकृतपणे WHO चा सदस्य नाही. जिनेव्हा येथील WHO मुख्यालयावरून अमेरिकेचा ध्वज देखील काढून टाकण्यात आला आहे. संघटनेपासून वेगळे होण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ते मर्यादित प्रमाणात WHO सोबत काम करेल असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांची निरीक्षक म्हणून किंवा कोणत्याही कामासाठी पुन्हा संघटनेत सहभागी होण्याची कोणतीही योजना नाही. अमेरिकेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते रोगप्रतिकारासाठी आणि इतर सार्वजनिक आरोग्य प्राधान्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांऐवजी इतर देशांसोबत काम करणार आहेत. त्यांचा निर्णय संयुक्त राष्ट्रांच्या आरोग्य संस्थेच्या कोविड-19 साथीच्या आजाराचे व्यवस्थापन करण्यातील अपयशाचे प्रतिबिंब आहे.
अमेरिकेचे हे पाऊल एक वर्षापासून वारंवार इशारे दिल्यानंतर उचलण्यात आले आहे. अमेरिकेने WHO सोबत मर्यादित प्रमाणात काम करण्याचा आपला हेतू व्यक्त केला आहे, जेणेकरून त्यांची माघार प्रक्रिया पूर्ण होईल. अमेरिकन कायद्यानुसार संघटना सोडण्यासाठी एक वर्षाची सूचना आणि सर्व थकबाकी शुल्क भरावे लागते. WHO नुसार, अमेरिकेला त्यांचे 260 दशलक्ष डॉलर देणे आहे.
WHO च्या प्रवक्त्याने सांगितले की अमेरिकेने 2024 आणि 2025 या वर्षांसाठीचे त्यांचे थकबाकी शुल्क अद्याप भरलेले नाही. तथापि, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिकन जनतेने आधीच पुरेसे पैसे दिले आहेत. अमेरिकेच्या आरोग्य आणि मानव सेवा विभागाने (HHS) जाहीर केले आहे की सरकारने WHO ला निधी देणे बंद केले आहे. HHS प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भविष्यात WHO ला अमेरिकन सरकारी संसाधनांचे हस्तांतरण रोखण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा वापर केला आहे, त्यामुळे अमेरिकेचे ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे. अमेरिकेच्या निर्णयाबाबत, WHO प्रवक्त्याने सांगितले की, सदस्य देश फेब्रुवारीमध्ये कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत अमेरिकेच्या माघार आणि संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करतील.