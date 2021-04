Video – उत्तराखंडच्या जंगलात भीषण आग, 4 जणांचा मृत्यू

उत्तराखंडच्या जंगलात अग्नी तांडव सुरू आहे. राज्यातील पौडी, अल्मोडा आणि पिथौरागड जिल्ह्यात आगीचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. उत्तराखंडच्या जंगलात आगीच्या 962 घटना घडल्या असून आतापर्यंत 1258 हेक्टरवर ही आग पसरली आहे. गेल्या आठवड्यापासून या आगींच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

सर्वात मोठी आग पौडी जिल्ह्यात लागली आहे. पौडी जिल्ह्यातील 338 हेक्टर जागा आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडली आहे. गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात 172 हेक्टरवर आग लागली होती. पौडी नंतर अल्मोडा आणि पिथौरागड जिल्ह्यात सर्वाधिक आग लागली आहे.

Uttarakhand: Fire control efforts in Uttarkashi, jungles by 35th Battalion @ITBP_official. A fire incident occurred at 1445 hrs today. The Unit controlled spread of fire with joint effort of fire brigade. The situation is under control. No loss of any life or property reported. pic.twitter.com/BLRa4LDXc2

— Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) April 3, 2021