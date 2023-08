भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्व रद्द, वेळेत निवडणुका न घेतल्याने जागतिक कुस्ती महासंघाची कारवाई

जागतिक कुस्ती महासंघाने (United World Wrestling) भारतीय कुस्ती महासंघावर मोठी कारवाई केली आहे. वेळेत निवडणुका न घेतल्याने भारतीय कुस्ती महासंघाचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानला मोठा धक्का बसला असून आगामी स्पर्धांमध्ये हिंदुस्थानच्या कुस्तीपटूंना तटस्थ ध्वजाखाली खेळावे लागेल.

याआधी जागतिक कुस्ती महासंघाने 30 मे रोजी भारतीय कुस्ती महासंघाला पत्र लिहून 45 दिवसांत (15 जुलैपर्यंत) निवडणूक न झाल्यास सदस्यत्व निलंबित करण्याचा इशारा दिला होता. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुका 11 जुलै रोजी होणार होत्या. मात्र आसाम रेसलिंग असोसिएशनने आपल्या मान्यतेसाठी आसाम उच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणुकांवर स्थगिती आणली होती. त्यानंतर अॅडहॉक समितीने आसाम कुस्ती महासंघाला मान्यता दिली. त्यामुळे 11 जुलै रोजीच्या निवडणुका या रद्द करण्यात आल्या होत्या.

UWW, the world governing body for wrestling, suspends WFI for not holding its elections on time

