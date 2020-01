हत्तीला दंडुक्याने मारहाण करत होता, पुढे काय झालं पाहा व्हिडीओ…

सोशल मीडियावर सध्या एका हत्तीचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओत एक व्यक्ती हत्तीला दंडुक्याने मारहाण करताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेक नेटकरी आपला संताप व्यक्त करत आहेत. ट्विटर वापरकर्ता सुशांत नंदा आयएफएसने हा व्हिडीओ शेअर केला आहे.

सुशांत नंदाने शेअर केलेला हा व्हिडीओ फक्त 24 सेकंदांचा आहे. मात्र हा व्हिडीओ आतापर्यंत हजारोंच्या संख्येने पाहिला गेला आहे. या व्हिडीओत हत्ती शेतातून जात असताना एक व्यक्ती त्याचे मागे जाऊन हत्तीला दंडुक्याने मारहाण करताना दिसत आहे. यानंतर चिडलेला हत्ती या माणसाच्या मागे धावताना दिसत आहे. मात्र हत्तीपासून हा व्यक्ती बचावला गेला आहे. हा व्हिडीओ शेअर करताना सुशांत नंदा याने ‘भाऊ दया कर’ असे ट्वीट केलं आहे.

A coward is incapable of exhibiting love- while headlines scream it as man animal conflict.

It was a lucky escape for the idiot. Others will not be on another day. Have compassion brother pic.twitter.com/xQk099G5A8

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 27, 2020