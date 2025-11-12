वेट अँड वॉच, बिहार निवडणुकीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांची सावध प्रतिक्रिया

सामना ऑनलाईन
|

बिहार निवडणुकीत एक्झिट पोलचा काल हा एनडीएकडे वळताना दिसत आहे. पण हरयाणा निवडणुकीत वेगळेच चित्र होते असे विधान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी केले. तसेच निकाल लागायला वेळ आहे पाहू अशी सावध प्रतिक्रिया खरगे यांनी दिली आहे.

खरगे म्हणाले की, सर्व एक्झिट पोल्स एनडीएला आघाडी दाखवत आहेत. ते दर्शवतात की महागठबंधनाला विशेष पाठिंबा मिळत नाही. याचप्रमाणे, हरियाणात एक्झिट पोल्सनी काँग्रेसला विजय मिळेल असे दाखवले होते, पण निकाल उलट आला आणि भाजप सत्तेवर आला. आता प्रत्यक्ष निकाल लागेपर्यंत थांबून पाहूया, काय घडतं ते.

काँग्रेस नेते वेणुगोपाल म्हणाले की, हरयाणातील एक्झिट पोल्सनी काँग्रेसच्या प्रचंड विजयाची भविष्यवाणी केली होती, पण काय घडलं? आता आम्ही दाखवून दिलं आहे की हरयाणात प्रत्यक्षात काय झालं. त्यामुळे आता खऱ्या निकालाची वाट पाहूया.

दिल्ली स्फोटाप्रकरणी वेणुगोपाल म्हणाले की, मुंबई स्फोट झाले तेव्हा यूपीए सरकार सत्तेत होते. तेव्हा गृहमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला होता. आता ही घटना राष्ट्रीय राजधानीत घडली आहे, ही गंभीर सुरक्षा चूक आहे. आपल्या सध्याच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे म्हणणे आहे की देशात दंगली किंवा स्फोट होत नाहीत. पण ही घटना त्यांच्या कार्यालयाजवळच झाली आहे. सरकारने या घटनेबाबत सखोल चौकशी करावी आणि खरी कारणे देशासमोर मांडावीत असेही वेणुगोपाल म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शेअर बाजाराची बुल रन सुरू की नफा वसूली? जाणून घ्या तज्ज्ञांची मते…

Delhi Bombblast दिल्ली बॉम्बस्फोटाप्रकरणी फरिदाबादच्या कार डिलरला अटक

Delhi Bomb Blast – ‘दावत के लिए बिर्याणी तैयार है’, स्फोट घडवण्यासाठी कोडवर्ड्सचा वापर

drone camera

अमरावती: लग्नात नवरदेवाला चाकूने भोसकले; कॅमेरामॅनच्या ड्रोनने हल्लेखोरांचा २ किमीपर्यंत केला पाठलाग

सरन्यायाधीश गवईंवर बुट फेकल्याचे प्रकरण, दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली नाराजी

पुन्हा नवी तारीख! शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणा संदर्भातील सुनावणी पुढे ढकलली

40 वर्षीय व्यक्तीकडून लोकलमध्ये वकिल महिलेचा विनयभंग, पोलिसांत गुन्हा दाखल

ड्रग्स तस्करीला राजाश्रय मिळतोय, तुळजापूर प्रकरणातील आरोपीच्या भाजप प्रवेशावरून सुप्रिया सुळेंचे फडणवीसांना खरमरीत पत्र

सतत तारखा देऊन केसेसवर सुनावणी न होणे न्यायव्यस्थेवरील लोकांचा विश्वास हादरवून टाकणारे, असीम सरोदेंचे मत