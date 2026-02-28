आम्हाला माहित नाही पुढे काय होईल? इराणमध्ये अडकलेल्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांनी व्हिडीओ जारी करत मागितली मदत

इराण आणि इस्रायलमधील लष्करी संघर्ष आता टोकाला पोहोचला असून, युद्धाच्या या छायेखाली इराणमध्ये अडकलेल्या हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, तेथील काही विद्यार्थ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक हृदयद्रावक व्हिडीओ जारी केला आहे. “आम्हाला माहित नाही पुढे काय होईल,” अशा शब्दांत आपल्या मनातील भीती व्यक्त करत या विद्यार्थ्यांनी हिंदुस्थानी सरकारकडे तातडीने मदतीची आणि सुरक्षित मायदेशी परतण्याची विनंती केली आहे. या विद्यार्थ्यांचा मदत मागतानाचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
इराणमधील विविध शहरांत, विशेषतः तेहरान आणि शिराजमध्ये मोठ्या संख्येने हिंदुस्थानी विद्यार्थी वैद्यकीय आणि उच्च शिक्षणासाठी वास्तव्यास आहेत. इस्रायलने केलेल्या अलीकडील हल्ल्यांनंतर इराणमधील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, ठिकठिकाणी भीतीचे वातावरण पसरले आहे. विद्यार्थ्यांनी जारी केलेल्या या व्हिडीओमध्ये सायरेनचे आवाज आणि आकाशात दिसणारे हल्ल्यांचे थरार स्पष्टपणे जाणवत आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा तुटवडा असून इंटरनेट सेवा खंडित झाल्यामुळे पालकांशी संपर्क साधणेही कठीण झाले आहे.
दरम्यान, हिंदुस्थानी दूतावासाने विद्यार्थ्यांसाठी २४ तास कार्यरत असणारे हेल्पलाईन क्रमांक आणि व्हॉट्सॲप नंबर जाहीर केले आहेत. तरीही, युद्धाची तीव्रता वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे. “आम्ही सध्या हॉस्टेलमध्ये आहोत, पण इथली स्थिती दर तासाला बदलत आहे, आम्हाला लवकरात लवकर बाहेर काढा,” असे आवाहन या विद्यार्थ्यांनी व्हिडीओच्या शेवटी केले आहे.