नारायणपुरात सिमेंटच्या गोदामाला लागली आग, अग्निशमन दलाच्या 2 गाड्या घटनास्थळी दाखल

पश्चिम बंगाल येथील मालदा जिल्ह्यातील नारायणपूर येथील एका सिमेंटच्या गोदामाला रविवारी सकाळी भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आगीचे कारण स्पष्ट झालेले नाही.

#WATCH | West Bengal: A fire broke out at a factory in the Titagarh area of North 24 Parganas. Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/6vGHme8OlI

— ANI (@ANI) January 27, 2024