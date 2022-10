व्हॉटसअॅपची सेवा अर्धा तासापासून ठप्प, अनेकांचा जीव कासावीस झाला

अनेकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या Whatsapp ची सेवा गेल्या अर्धा तापापासून ठप्प झाली आहे. पाठवलेले मेसेजेस जात नाहीयेत आणि नवीन मेसेज येत नाहीयेत अशी तक्रार अनेकांनी केली आहे.

WhatsApp services have been down for the last 30 minutes. pic.twitter.com/9WL4mMFTRO — ANI (@ANI) October 25, 2022

व्हॉटसअपची मालकी META या कंपनीकडे असून या अॅपचा वापर जलदगतीने संदेश पोहचवण्यासाठी केला जातो. शब्दांसोबत छायाचित्रे आणि व्हिडीओ पाठवण्याचीही यामध्ये सुविधा आहे. याशिवाय या अॅपचा वापर करून एका व्यक्तीसोबत किंवा गटासोबत व्हिडीओ किंवा आवाजी कॉलद्वारे बोलता येतं. व्हॉटसअपची सेवा ठप्प झाल्याने वैयक्तिक किंवा ग्रुप (सामूहीक) चर्चांना ब्रेक लागला आहे. पाठवलेले मेसेज जात नसल्याने अनेकांनी एकमेकांना फोन करून ‘काय झालं’ असं विचारायला सुरुवात केली आहे. व्हॉटसअप ठप्प झाल्याचा मुद्दा ट्विटरवरही गाजायला लागला असून अर्धा तासात 12 हजाराहूनही अधिक जणांनी ट्विट केली आहेत. यातील बहुतांश ट्विट ही व्हॉटसअप आणि ते वापरणाऱ्यांची थट्टा उडवणारी आहेत.

People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down#WhatsappDown pic.twitter.com/eGi25KiQhU — Bella Ciao (Chai) (@punjabiii_munda) October 25, 2022

So I was blaming my WiFi but actually I got to check on Twitter that the WhatsApp is down. @WhatsApp#whatsappdown pic.twitter.com/43tuT6cyol — Mohsin Shafique (@Mohsinkhan7__) October 25, 2022