धुरंधर’नंतर सारा अर्जुन ‘हीर रांझा’मध्ये दिसणार का? कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब्रा यांनी स्पष्टच सांगितले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इम्तियाज अली यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी ‘हीर रांझा’ या चित्रपटाची घोषणा केली. या घोषणेच्या व्हिडिओमध्ये लैला मजनूची झलक दाखवण्यात आली होती, परंतु त्याचबरोबर ‘हीर रांझा’शी असलेले त्यांचे नातेही दिसून आले. चाहते आता या चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत आणि त्यातील कलाकारांबद्दल चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान, सारा अर्जुनचे नाव मुख्य अभिनेत्री म्हणून मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होते आणि मुकेश छाब्रा यांनी आता एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.

या चित्रपटाची निर्मिती एकता कपूर करणार असून, एकताने याआधी ‘लैला मजनू’ मध्ये इम्तियाज आणि साजिदसोबत काम केले आहे. मनोरंजक म्हणजे, ‘हीर रांझा’ हा ‘लैला मजनू’ चित्रपटाचा पुढचा भाग असल्याचे म्हटले जात आहे. चित्रपटाच्या घोषणेपासून, कलाकारांच्या निवडीबाबत चर्चा सुरू आहेत. या भूमिकेसाठी सारा अर्जुनच्या नावाबाबत अनेक बातम्या येत आहेत, परंतु कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब्रा यांनी आता या अफवांना नकार दिला आहे.

त्याने X ला ट्विट करत लिहिले की, “सारा अर्जुनने अजून कोणताही चित्रपट साइन केलेला नाही. आम्ही फक्त ‘D2’ (धुरंधर भाग २) ची वाट पाहत आहोत. तिने कोणताही चित्रपट साइन केलेला नाही आणि कोणत्याही प्रोजेक्टबद्दल कोणाशीही भेटलेली नाही. म्हणून कृपया शांत राहा.. मी तुम्हाला तिच्या पुढील प्रोजेक्टबद्दल वैयक्तिकरित्या अपडेट करेन. तोपर्यंत, कृपया वाट पहा; उर्वरित बातम्या फक्त अफवा आहेत.”

कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, सारा लवकरच रणवीर सिंगसोबत “धुरंधर २” मध्ये दिसणार आहे, जो १९ मार्चला प्रदर्शित होणार आहे. नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित झाला, यामुळे धुरंधर २ बद्दल चाहत्यांमध्ये उत्साह आणखी वाढला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मी फायनल मॅच पाहिली नाही, म्हणून आपण जिंकलो… असं बिग बी का म्हणाले

मँचेस्टरला जाणारे इंडिगोचे विमान इथिओपिया सीमेजवळून माघारी वळवले

इन्स्टाग्रामचे व्यसन गंभीर, बंगळुरु मेट्रोमधील दृश्य पाहताच स्टार्टअप संस्थापक काय म्हणाले…

इटावा सफारी पार्कमध्ये पाळणा हलला, निरजा सिंहिणीने दिला चार छाव्यांना जन्म

Wardha News- नोकरीचे आमिष अन् अश्लील फोटोंची धमकी, NCP नेत्याकडून तरुणीवर 5 वर्ष लैंगिक अत्याचार

ओव्हरटेक करताना भरधाव कार लग्नाच्या वरातीत घुसली, अनेक वऱ्हाडी जखमी

पती रिक्षा चालक, पत्नी घरकाम करते; आयकर विभागाने धाडली 38.5 कोटींची नोटिस

Ind vs NZ Final – फायनलपूर्वीच टीम इंडियाच्या खेळाडूवर कोसळला दु:खाचा डोंगर, कार अपघातामध्ये बहिणीने गमावला जीव

दिल्ली-गोवा अकासा एअर विमानात प्रवाशाने ओढली सिगारेट; पोलिसांकडून गुन्हा दाखल