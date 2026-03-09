धुरंधर’नंतर सारा अर्जुन ‘हीर रांझा’मध्ये दिसणार का? कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब्रा यांनी स्पष्टच सांगितले

इम्तियाज अली यांनी १४ फेब्रुवारी रोजी ‘हीर रांझा’ या चित्रपटाची घोषणा केली. या घोषणेच्या व्हिडिओमध्ये लैला मजनूची झलक दाखवण्यात आली होती, परंतु त्याचबरोबर ‘हीर रांझा’शी असलेले त्यांचे नातेही दिसून आले. चाहते आता या चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहेत आणि त्यातील कलाकारांबद्दल चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान, सारा अर्जुनचे नाव मुख्य अभिनेत्री म्हणून मोठ्या प्रमाणात चर्चेत होते आणि मुकेश छाब्रा यांनी आता एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.
या चित्रपटाची निर्मिती एकता कपूर करणार असून, एकताने याआधी ‘लैला मजनू’ मध्ये इम्तियाज आणि साजिदसोबत काम केले आहे. मनोरंजक म्हणजे, ‘हीर रांझा’ हा ‘लैला मजनू’ चित्रपटाचा पुढचा भाग असल्याचे म्हटले जात आहे. चित्रपटाच्या घोषणेपासून, कलाकारांच्या निवडीबाबत चर्चा सुरू आहेत. या भूमिकेसाठी सारा अर्जुनच्या नावाबाबत अनेक बातम्या येत आहेत, परंतु कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाब्रा यांनी आता या अफवांना नकार दिला आहे.
Sara Arjun has not signed any other film. We are just waiting for D 2. She has not signed any film and has not met anyone regarding any project. So please relax, guys. I will personally update you about her next project. Just wait all the other news is only rumours🥰🧿❤️ pic.twitter.com/njCE7MsKIR
— Mukesh Chhabra CSA (@CastingChhabra) March 7, 2026
त्याने X ला ट्विट करत लिहिले की, “सारा अर्जुनने अजून कोणताही चित्रपट साइन केलेला नाही. आम्ही फक्त ‘D2’ (धुरंधर भाग २) ची वाट पाहत आहोत. तिने कोणताही चित्रपट साइन केलेला नाही आणि कोणत्याही प्रोजेक्टबद्दल कोणाशीही भेटलेली नाही. म्हणून कृपया शांत राहा.. मी तुम्हाला तिच्या पुढील प्रोजेक्टबद्दल वैयक्तिकरित्या अपडेट करेन. तोपर्यंत, कृपया वाट पहा; उर्वरित बातम्या फक्त अफवा आहेत.”
कामाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, सारा लवकरच रणवीर सिंगसोबत “धुरंधर २” मध्ये दिसणार आहे, जो १९ मार्चला प्रदर्शित होणार आहे. नुकताच ट्रेलर प्रदर्शित झाला, यामुळे धुरंधर २ बद्दल चाहत्यांमध्ये उत्साह आणखी वाढला आहे.