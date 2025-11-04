स्वप्नपूर्तीचे भन्नाट वर्ष

2025 हे वर्ष म्हणजे क्रिकेटच्या विश्वातलं तेकंट्रोल ऑल्ट डिलीटबटण ठरलं. एकदा तरी जिंकू द्या म्हणत अनेक वर्षे जेतेपदाची प्रतीक्षा करत असलेल्या चार संघांची स्वप्नपूर्ती 2025 या भन्नाट वर्षानेच केली. वर्षेनुवर्षं सिस्टम हँग झालेल्या या संघांनी शेवटीरीस्टार्टमारून आपल्यावर असलेली अपयशाची धूळ झटकली आणि इतिहासाच्या पानांवर आपलं नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरलं. त्यामुळेपुढच्या वर्षीम्हणत थकलेले चाहते अखेर म्हणाले, अब आया मजा!

काल हिंदुस्थानी महिला संघाने आपली 52 वर्षांची जगज्जेतेपदाची प्रतीक्षा संपवली. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडच्या यांच्या कपाटात असलेल्या जगज्जेतेपदांची रांग पाहून आपला नंबर कधी लागणार, असा प्रश्न अनेक वर्षे सतावत होता. दोनदा आपल्या मुलींनी जेतेपदाच्या फायनलपर्यंत झेप घेतली होती, पण दोन्ही वेळा स्वप्न भंग झाले. मात्र यंदा हरमनप्रीतच्या मुलींनी हर मन जीत लिया. 140 कोटी हिंदुस्थानींची मनं नुसती जिंकली नाहीत, तर आम्हीही जिंकू शकतो हे दाखवून दिलं. जो इतिहास हिंदुस्थानी महिला संघांचा होता तसंच होबार्ट हरिकेन्सबद्दल घडलं, तसेच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने करून दाखवले आणि तोच भीमपराक्रम चोकर्स दक्षिण आफ्रिकेने केला.

हिंदुस्थानच्या रणरागिणी  47 वर्षांच्या स्वप्नाची पूर्तता

आणि सर्वात शेवटी, सगळय़ात हृदयस्पर्शी अध्याय हिंदुस्थानी महिला संघाचा विश्वविजय. जगज्जेतेपदाची स्वप्नपूर्ती. हरमनप्रीत काौरच्या नेतृत्वाखाली जेमिमा रॉड्रिग्ज, शेफाली वर्मा आणि दीप्ती शर्मा यांनी असा भन्नाट खेळ दाखवला की, ‘बॅट आणि स्वप्नं दोन्ही हलकी वाटू लागली’. 47 वर्षांच्या प्रतीक्षेचा शेवट फटाक्यांच्या आवाजात झाला आणि डीवाय पाटील स्टेडियमवर इतिहासाने स्वतःचा जयघोष केला. अवघं स्टेडियम ऐतिहासिक पराक्रमाने उजळून गेले. हिंदुस्थानच्या प्रत्येक मुलीचे जग जिंकण्याचे स्वप्न साकार झाले. आम्हीही करू शकतो, हे त्यांनीही दाखवून दिले आणि जगात पहिल्यांदा ‘हिंदुस्थान’ शब्दाच्या शेवटी ‘जगज्जेता’ शब्द जोडला गेला. 

होबार्ट हरिकेन्स वादळ आलं आणि कप उडून गेलं

Displaying hobart hurricanes.jpg

होबार्ट हरिकेन्सचं नशीब म्हणजे सतत फुलस्टॉपवर अडकलेलं वाक्य. 2013-14 आणि 2017-18 ला ते अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचलं, पण ‘हॅप्पी एंडिंग’ होऊ शकली नाही. पण याच वर्षी टिम डेविड आणि मिचेल ओवेननं बॅट इतकी फिरवली की, टास्मानियाच्या हवेनेही ताल धरला. कर्णधार नॅथन एलिसचा ‘स्पेल’ म्हणजे विरोधकांसाठी हॉरर शो होता आणि हो, म्हातारा सिंह मॅथ्यू वेड, तो फक्त खेळायला उतरला नव्हता, तो इतिहास रचायला उतरला होता. त्याने तो विजेत्यांच्या थाटात रचला. बिग बॅश लीगचे ते प्रथमच विजेते ठरले.

दक्षिण आफ्रिका चोकर्स ते चॅम्पियन्स’ 

Displaying south africa.jpg

कधी काळी ‘चोकर्स’ म्हणून हिणवले गेलेले हे आफ्रिकन आता ‘चॅम्पियन्स’ म्हणून उभे राहिलेत. 2025 सालाने त्यांच्या माथी लागलेला अपयशाचा टिळा पुसला. गेल्या वर्षीही ते जगज्जेते होता होता राहिले होते. चोकर्सचा बसलेला शिक्का अश्वत्थाम्याच्या जखमेसारखा भळभळून वाहत होता. ते इतक्यांदा फायनलमध्ये हरलेत की, त्यांचीही जिंकण्याची भूक मिटली होती. जेतेपदाच्या निर्णायक लढतीत त्यांचे हातपाय थंड पडायचे. पण टेम्बा  बवुमाच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत इंग्लंडला हरवून इतिहास पलटवला. त्यामुळे आता ‘चोकर्स’ या शब्दाऐवजी त्यांना ‘चार्जर्स’ म्हणावं लागेल.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू  ‘ साला कप नामदेआणि खरोखर नामदे!

Displaying rcb.jpg

आरसीबीच्या चाहत्यांना देवाला नवस बोलण्यापेक्षा ‘पॉईंट टेबल’ समजवणं अवघड जात होतं. प्रत्येक वर्षी त्यांचं हृदय असं फुटायचं की, इंजिनीअरिंग कॉलेजातल्या प्रोजेक्टप्रमाणे ‘नेक्स्ट इअर करेंगे’ म्हणत ते परत उठायचे. हिंदुस्थानी रेल्वेतील वेटिंग लिस्ट प्रवासी असल्यासारखे बंगळुरूचे फॅन्स प्रत्येक वर्षी आशेने सामन्यांना जोशात गर्दी करायचे, पण शेवटी त्यांचे तिकीट रद्द व्हायचे. पण 2025 मध्ये ‘ई साला कप नामदे’ हे फक्त ट्विट नव्हतं, ती घोषणा होती. शेवटी रजत पाटीदारचा पायगुण जेतेपदाचा ठरला. आरसीबीने कप उचलताच बंगळुरूत पाऊस नव्हे, तर कॉफी, अश्रू आणि आनंदाचं वादळ घोंघावलं. 18 वर्षांची प्रतीक्षा संपली आणि कप त्यांचाच ठरला.

अखेर 2025 वर्ष संपलं, पण या वर्षाने क्रिकेटचं कॅलेंडर नव्हे, तर भावविश्वच बदलून टाकलं. होबार्ट हरिकेन्सने ट्रॉफी उचलली. आरसीबीने इंटरनेट व्रॅश केलं, आफ्रिकेने चोकर्सला विनर्स बनवलं आणि हिंदुस्थानच्या रणरागिणींनी दाखवलं की, मैदान मोठं असावं लागतं, शरीर नव्हे. या वर्षाने प्रत्येक अपयशी संघाला फायनली म्हणायला लावलं… त्यामुळे  क्रिकेट देवालाही म्हणावं लागलं, मजा आ गया…

