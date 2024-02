संपूर्ण व्हिडीओ “खुल्या मनाने” पाहा; युट्यूबर ध्रुव राठीचे भाजप समर्थकांना आवाहन

ध्रुव राठी त्याच्या व्हिडीओमुळे नेहमीच चर्चेत असतो. नुकताच त्यांचा आणखी एक वादग्रस्त व्हिडिओ चर्चेचा विषय बनला आहे. वादग्रस्त युट्यूबर ध्रुव राठी याचा हिंदुस्थानात सुरू असलेल्या लोकशाहीवरील व्हिडीओ व्हायरल झाला. या व्हिडीओवर संमिश्र प्रतिक्रिया पाहावयास मिळाल्या. यावर ध्रुव राठीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंदुस्थानची प्रतिष्ठा खराब केल्याचा आरोप अनेकांनी केला. काही जणांनी व्हिडीओ डिलीट करण्याची मागणी केली. तर काहींनी ध्रुव राठीला पाठिंबा दर्शवला. मात्र आता ध्रुवने त्याच्या X हँडलवरून विरोध दर्शवणाऱ्यांना तसेच भाजप समर्थकांना संपूर्ण व्हिडीओ “खुल्या मनाने” पाहण्याची विनंती केली आहे.

ध्रुव राठीच्या व्हिडीओला 10 दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले. ध्रुवने त्याच्या “X” हँडलवरून सर्व भाजप समर्थकांना माझी एकच विनंती आहे, कृपया एकदा पूर्ण व्हिडीओ खुल्या मनाने पाहा. माझ्यावर वैयक्तिक टीका करून वेगळे वळण देणे सोपे आहे. तुम्हाला जर खरोखरचं देशाची काळजी असेल तर खरचं या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहा. जागे व्हा! जय हिंद, अशा शब्दात सर्वांना विनंती केली आहे.

10 Million views on the video!

My only request to all BJP supporters- please watch the full video once with an open mind. The personal attacks on me are a diversion. The real issue is something very serious if you truly care about the nation. Wake up!

Jai Hind 🇮🇳🙏

— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) February 26, 2024