मुंबईजवळील समुद्रात जहाजाला लागली आग, तीन खलाशी बेपत्ता

मुंबईच्या किनाऱ्यापासून 170 किमी अंतरावर समुद्रात एका मालवाहू जहाजाला आग लागली आहे. या जहाजाला लागलेल्या आगीत एक खलाशी जखमी झाला असून तीन खलाशी बेपत्ता झाले आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच तटरक्षक दलाचे जहाज व विमान बचाव कार्यासाठी पोहोचले आहेत. दरम्यान जखमी खलाशाला तत्काळ रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.

Indian Coast Guard (ICG) ships and aircraft deployed for fire fighting operation onboard Offshore Supply Vessel Greatship Rohini, 92 nautical miles from Mumbai. One crew member who received injuries was evacuated and shifted to hospital for treatment: ICG pic.twitter.com/6cJcz2rNNU

— ANI (@ANI) February 13, 2021