Karnataka poll – वादग्रस्त विधानांसंदर्भात अमित शहा, योगींविरोधात काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे धाव

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या ‘काँग्रेस सत्तेत आल्यास दंगली होतील’, या विधानाने वाद निर्माण झाला आहे. याविरोधात काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीत निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात एक निवेदन दिलं आहे.

काँग्रेसचे खासदार विवेक असे पक्षाचे खासदार विवेक तनखा म्हणाले की, ‘काँग्रेस सत्तेत आल्यास दंगली होतील असे गृहमंत्री म्हणत असतील तर त्याला काय म्हणायचे आहे?…संवैधानिक पदांवर असलेल्या लोकांनी द्वेषपूर्ण भाषणे करू नयेत… आम्ही यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रती निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. आम्ही विशेषत: तीन लोकांविरुद्ध निवेदन दिले – गृहमंत्री, जेपी नड्डा आणि योगी आदित्यनाथ…’

#WATCH | #KarnatakaElections2023 | A Congress delegation meets EC in Delhi.

Party’s MP Vivek Tankha says, “If a Home Minister says that there would be riots if Congress comes to power, what does he mean to say?…People holding constitutional posts should not make hate… pic.twitter.com/MoBBTOwhTq

— ANI (@ANI) May 2, 2023