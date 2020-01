आपची 70 उमेदवारांची यादी जाहीर, 15 आमदारांची कापली तिकिटे

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने 70 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी 15 विद्यमान आमदारांची तिकिटे कापली असून 9 महिला उमेदवारांना संधी दिली आहे.

Best wishes to all. Don’t be complacent. Work v hard. People have lot of faith in AAP and u. God bless. https://t.co/JuuvriCoNG

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 14, 2020