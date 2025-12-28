अहिल्यानगर–मनमाड महामार्गावर अपघात, अज्ञात वाहनाच्या धडकेत 19 वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

अहिल्यानगर–मनमाड राज्य महामार्गावर दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या दोन तरुणांना अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिल्याने एका १९ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला. ही घटना दि. २८ डिसेंबर रोजी दुपारच्या सुमारास राहुरी तालुक्यातील डिग्रस फाटा परिसरात घडली.

नदीम आदम शेख (वय १९) व उमर अब्बास शेख (दोघे रा. डिग्रस, ता. राहुरी) हे दोघे आज दुपारी सुमारे १२.३० वाजता दुचाकीवरून राहुरीहून आपल्या घरी डिग्रसकडे जात होते. डिग्रस फाटा परिसरात त्यांच्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिली. या अपघातात नदीम शेख यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर उमर शेख हे जखमी झाले.

अपघाताची माहिती मिळताच डिग्रस येथील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन दोघांना उपचारासाठी राहुरी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नदीम शेख यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. जखमी उमर शेख यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या अज्ञात वाहनाचा शोध सुरू केला आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे डिग्रस परिसरात शोककळा पसरली असून नगर–मनमाड महामार्गावरील वाढत्या अपघातांच्या घटनांबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लिव्ह-इन पार्टनरचे लैंगीक शोषण करणाऱ्या विवाहीत प्रियकराला अटक, 20 लाख रूपये-सोनं लुटल्याचा आरोप

वेगावर स्वार होऊन फलंदाजांची दांडी गुल करणाऱ्या ब्रेट ली चा क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने केला सन्मान, डॉन ब्रॅडमनच्या पंगतीत समावेश

घाटिवळे येथील रेल्वे ट्रॅकजवळ नेपाळी तरुणाचा मृतदेह आढळला

वीस रुपयांवरुन वाद पेटला, नवऱ्याने बायकोचा गळा आवळून केली हत्या; नंतर केले भयंकर कृत्य

PHOTO – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंनी रचला इतिहास, INS वाघशीरमधून केला प्रवास

सावधान ! ईसिगारेटने महिलेची गेली दृष्टी, डॉक्टरांनी दिला इशारा

पोलार्ड तात्याची धडकी भरवणारी फलंदाजी, एकाच षटकात 30 धावा चोपून काढल्या; केली षटकारांची बरसात

काँग्रेस नगरसेवकांनी एमआयएममध्ये प्रवेश केल्यानंतर प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांची अशोक चव्हाणांवर टीका

Pune News – डाळिंबाला उच्चांकी भाव; किलोस तब्बल ६०० रुपये, आवक रोडवल्यामुळे दरवाढ