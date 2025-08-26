खराब हवामानामुळे वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित, जम्मूमध्ये ढगफुटीमुळे अनेक रस्ते बंद

जम्मूमध्ये सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि ढगफुटीमुळे डोडा जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे वैष्णोदेवी यात्रा सध्या थांबवण्यात आली आहे. जम्मूमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी पावसामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत चालली आहे. डोडामध्येही ढगफुटीमुळे प्रचंड विध्वंस झाला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे १० हून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. यामुळे वैष्णोदेवी यात्रा सध्या थांबवण्यात आली आहे.
डोडा जिल्ह्यातील थाथरी उपविभागात ढगफुटीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने, या घटनेत आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. परंतु बाधित भागात मदत आणि बचाव कार्य वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली.
जम्मूतील जवळजवळ सर्व नद्या आणि नाले धोक्याच्या पातळीच्या वर वाहत आहेत. यामुळे शहरातील आणि इतर ठिकाणच्या अनेक सखल भागात आणि रस्त्यांवर पाणी साचले आहे. रामबन जिल्ह्यातील चंदरकोट, केला मोर आणि बॅटरी चष्मा येथे टेकड्यांवरून दगड पडल्यानंतर आज सकाळी २५० किमी लांबीच्या जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक खबरदारीचा उपाय म्हणून थांबवण्यात आली.
जम्मूला देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणाऱ्या एकमेव बारमाही महामार्गावरील वाहनांची वाहतूक जम्मूमधील उधमपूर आणि काश्मीरमधील काझीगुंड येथे थांबवण्यात आली आहे.
कठुआमध्ये, तराणा नदी, उझ नदी, मगर खाड, सहर खाड, रवी नदी आणि त्यांच्या उपनद्यांची पाण्याची पातळी एकाच वेळी वाढत आहे आणि धोक्याच्या पातळीच्या जवळ पोहोचत आहे. उधमपूर जिल्ह्यात तावी नदीने २० फूट धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.
हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार २७ ऑगस्टपर्यंत जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपूर, राजौरी, रामबन, दोडा आणि किश्तवार जिल्ह्यांमध्ये अनेक ठिकाणी मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि उंच भागात ढगफुटी, पूर आणि भूस्खलन होण्याची शक्यता आहे.