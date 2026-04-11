अंबाजोगाई पुन्हा हादरले! अभ्यासाचा तणावामुळे बारावीच्या विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल

अंबाजोगाई शहरातील सावता माळी चौक परिसरात राहणार्‍या एका बारावीच्या विद्यार्थिनीने गळफास घेतल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना शुक्रवारी रात्री घडली असून आज शनिवार ( 11 एप्रिल) रोजी सकाळी उघडकीस आली.

पूनम मेघराज दहिफळे वय 17 असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव असून ती मूळ उमरेवाडी (ता.धारुर) येथील रहिवासी होती. शिक्षणासाठी ती अंबाजोगाई येथे भाड्याच्या घरात राहत होती. प्राथमिक माहितीनुसार, अभ्यासाच्या तणावातून पूनमने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेची माहिती मिळताच अंबाजोगाई शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. या प्रकरणी अंबाजोगाई शहर पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

