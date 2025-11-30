निवडणुकीत बनवाबनवीची सवय लागलीयं, धरण, नदी, डोंगर फोनवरून सगळंच मंजूर; मिंध्यांच्या स्टंटबाजीची थोरातांनी उडविली खिल्ली

नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान भरसभेतून मंत्र्यांना फोन करून कामे मंजूर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देत सुटले आहेत. यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी जिथे जाईल, तिथे मंत्र्यांना फोन लावून हे मंजूर आहे तेच मंजूर करताहेत. धरण, नदी, डोंगर फोनवरून सगळंच मंजूर करतील. निवडणुकीत बनवाबनवीची यांना सवयच लागलीयं, असा टोला लगावत मिंध्यांच्या स्टंटबाजीची थोरातांनी खिल्ली उडविली.
संगमनेरमधील एमआयडीसीचा प्रश्न आणि रुग्णालयाच्या दुरवस्थेवरून एकनाथ शिंदे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना फोन लावून तत्काळ आदेश दिले. प्रत्येक मागणीवर ताबडतोब मंजुरी देण्याच्या या शैलीवर थोरातांनी उपरोधिक टीका केली. हे जिथे जातील तिथे एमआयडीसी मंजूर करतात. लोकं म्हणतात पाणी नाही, ते म्हणतात धरण मंजूर. लोकं म्हणतात धरणासाठी नदी नाही, ते म्हणतात नदी मंजूर. नदीला पाणी नाही म्हणाले की, डोंगरच मंजूर करतात. निवडणुकीत असे स्टंट करायला लागतात; पण त्यालाही काही मर्यादा असते, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
जिथे जातील तिथे एमआयडीसी मंजूर
संगमनेर येथील सभेतून एकनाथ शिंदे यांनी उद्योगमंत्री सामंत यांना फोन लावून एमआयडीसी मंजूर झाल्याचे सांगितले होते. त्या फोन कॉलचे रेकॉर्डिंग थोरात यांनी सभेत ऐकविले. दोन दिवसांपूर्वी पांढरकवडा येथील सभेतूनही असाच फोन लावत एमआयडीसीची घोषणा केली होती. यावरून थोरात यांनी जिथे जातील तिथे एमआयडीसी मंजूर करतात, असा मिश्कील टोला बाळासाहेब थोरात यांनी लगाविला.