केवळ विरोधी पक्षात आहे म्हणून…, पुलांच्या उद्घाटनावरून वरुण सरदेसाईंचा MMRDA आयुक्तांवर निशाणा

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईत वांद्रे येथील कलानगर पूल आणि सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड (SCLR Extension) मागील तीन महिन्यांपासून उद्घाटनाच्या प्रतिक्षेत आहे. वांद्रे पूर्व मतदारसंघाचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार वरुण सरदेसाई यांनी मे महिन्यामध्ये कलानगर पूल आणि SCLR Extension चे लोकार्पण करण्याची विनंती MMRDA आयुक्तांना केली होती. परंतु, त्याचे उद्घाटन झाले नाही आणि पावसाळ्यात लोकांना मोठ्या वाहतुककोंडीला सामोरे जावे लागले. आता तीन महिन्यांनी शासनाला मुहूर्त सापडला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कलानगर पूल, SCLR Extension, मंडाळे येथील मेट्रो प्रशिक्षण संस्थेची नूतन इमारत आणि मालवणी येथील कर्मचारी निवासस्थानाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन होणार आहे. पण यासाठी छापण्यात आलेल्या निमंत्रण पत्रिकेत स्थानिक आमदार वरुण सरदेसाई यांचे नाव टाकण्यात आलेले नाही.

वरुण सरदेसाई यांनी ट्वीटरवर (X) पोस्ट करत MMRDA आयुक्तांवर निशाणा साधला आहे. स्थानिक आमदाराचे नाव निमंत्रण पत्रिकेवर न टाकणे हे राज्य शिष्टाचाराच्या विरोधात असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे. “उद्या मा. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते माझ्या मतदारसंघातील कलानगर पूल आणि SCLR Extension चे उदघाटन होणार आहे. दोन्ही पूल तब्बल 3 महिन्यांपासून पूर्ण तयार असून केवळ उदघाटन झाले नाही म्हणून लोकांना वापरता येत नव्हते. पावसाळ्यात लोकांना मोठ्या वाहुतुककोंडीला सामोरे जावे लागले. मी MMRDAआयुक्तांना भेटून मे महिन्यामध्ये लोकार्पण करण्याची विनंती केली होती. माझ्या मतदारसंघातील प्रोजेक्ट असून केवळ विरोधी पक्षात आहे म्हणून स्थानिक आमदाराचे नाव निमंत्रण पत्रिकेवर न टाकणे हे राज्य शिष्टाचाराच्या विरोधात आहे हे MMRDA आयुक्तांनी लक्षात घ्यावे.” असे वरुण सरदेसाई म्हणाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पनवेल महापालिकेवर महाविकास आघाडीचा मोर्चा, मालमत्ता कर आणि ‘शास्ती’ विरोधात जोरदार धडक

Kabutar Khana – आमच्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य महत्वाचं, कबुतरखान्यावर तूर्तास बंदी; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

दिव्यांग तरुणीवर सामूहिक अत्याचार, पाठलाग करतानाचे नराधमांचे सीसीटीव्ही फुटेज आले समोर

तू 62 वर्षांची नाहीस, तू 26 वर्षांची आहेस, श्रीदेवीच्या जयंतीनिमित्त बोनी कपूरची भावूक पोस्ट

भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या मतांच्या चोरीमुळे काँग्रेसला 70 जागांवर फटका, राहुल गांधी यांचा दावा

मांसविक्रीवर बंदीचा निर्णय म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला; हर्षवर्धन सपकाळ यांची भाजपवर टीका

जर काही चुकीचं झालं असेल तर निवडणूक आयोगाने उत्तर द्यावं, राहुल गांधींच्या आरोपांवर अजित पवार यांचे विधान

शाकाहार करायचा की मांसाहार हे लोक ठरवतील, आदित्य ठाकरे यांचे मत

भटक्या कुत्र्यांना सांभाळण्याचा खर्च हजारो कोटींचा, रस्त्यावर उंदीर उच्छाद मांडणार; भाजप नेत्या मेनका गांधींनी व्यक्त केली भिती