चीनची सेना घुसलीच नव्हती तर मग परत कशी गेली? भाजप खासदाराचा सवाल

पूर्व लडाखच्या पँगाँग सरोवरच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱयावरून हिंदुस्थान आणि चीनच्या सैन्यांकडून माघार सुरू आहे. पण चीनची सेना हिंदुस्थानात घुसलीच नव्हती तर ती परत मागे गेलीच कशी असा सवल भाजप खासदाराने केला आहे.

Puzzle to be solved. MEA states: Chinese PLA never entered, across LAC, into Indian territory. But MEA now states: great diplomatic military success of Government–Chinese PLA has started to withdraw from Indian territory. Can both be true?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 17, 2021