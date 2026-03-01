अफगाणिस्तान पाकिस्तान दरम्यान संघर्षात काबूलमध्ये स्फोट, कारण अस्पष्ट

रविवारी सकाळी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल येथे जोरदार स्फोटांनंतर गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले, अशी माहिती शहरातील ‘रॉयटर्स’च्या पत्रकाराने दिली. अफगाण तालिबान दल आणि पाकिस्तान यांच्यातील लढाया तीव्र होत असताना सीमापार संघर्ष झपाट्याने वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

ही हिंसक घडामोड काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानातील तालिबान प्रशासनाने चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितल्यानंतर समोर आली आहे. मात्र, पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानातील अनेक शहरांवर हवाई हल्ले करण्यात आल्यानंतर परिस्थिती ‘उघड युद्धा’सारखी झाली असल्याचे तालिबान अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

तालिबानचे प्रवक्ते झबीहुल्ला मुजाहिद यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने काबूलसह तालिबान नेतृत्वाचे बालेकिल्ले मानल्या जाणाऱ्या कंदहार आणि इतर काही ठिकाणी हल्ले केले. इस्लामाबादकडून अफगाणिस्तानच्या सत्ताधारी व्यवस्थेवर थेट कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे मानले जात आहे. पाकिस्तानने अफगाण प्रशासनावर आपल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दहशतवाद्यांना आश्रय दिल्याचा आरोप केला आहे; मात्र काबूलने हे आरोप वारंवार फेटाळले आहेत.

मुजाहिद यांनी शुक्रवारी झालेल्या हल्ल्यांत नागरिकांचा बळी गेल्याचे सांगितले, मात्र नेमकी संख्या जाहीर केली नाही. काबूलमधील प्रत्यक्षदर्शींनी किमान दोन दाट काळा धूर उठताना पाहिल्याचे सांगितले. पडताळलेल्या व्हिडिओ फुटेजमध्ये स्फोटांनंतर मोठी आग लागल्याचे दिसत आहे. स्फोटांनंतर शहरात रुग्णवाहिकांचे सायरन घुमत होते, तर आकाशात विमानांचे आवाजही ऐकू येत होते.

