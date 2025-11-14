उद्यापासून फास्टॅग नसेल तर दुप्पट टोल, टोल प्लाझाचे नियम बदलणार

सरकारने टोल भरण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे, जो 15 नोव्हेंबर 2025 पासून देशभरात लागू केला जाईल. आता फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझावर पोहोचणे पूर्वीपेक्षा महाग असू शकते. चक्क दुप्पट टोल भरावा लागेल. तथापि, डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांसाठी सरकारने मोठी सूट जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) नियम, 2008 मध्ये सुधारणा करून नवीन नियम लागू केला आहे.
या नियमानुसार, जर एखादा वाहनचालक वैध फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करतो आणि रोख पैसे भरतो, तर त्यांना दुप्पट टोल शुल्क आकारले जाईल. तथापि, जर तोच वाहनचालक यूपीआय किंवा कोणत्याही डिजिटल पद्धतीने पैसे भरत असेल तर त्यांना टोल शुल्काच्या फक्त 1.25 पट भरावे लागतील. परिणामी, वाहनचालकांना आता रोख रकमेपेक्षा डिजिटल पेमेंटद्वारे कमी पैसे द्यावे लागतील.
उदाहरणार्थ, समजा तुमच्या वाहनाचा टोल 100 रुपये आहे. जर तुमचा फास्टॅग काम करत असेल तर तो फक्त रुपये 100 असेल. जर फास्टॅग काम करत नसेल आणि तुम्ही रोखीने पैसे भरत असाल तर तुम्हाला रुपये 200 द्यावे लागतील. जर फास्टॅग काम करत नसेल आणि तुम्ही यूपीआयद्वारे पैसे भरत असाल तर रुपये 125 द्यावे लागतील.
बदल कशासाठी?
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, या बदलाचा उद्देश टोल संकलन प्रणाली पारदर्शक करणे, रोख व्यवहार कमी करणे आणि डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे केवळ टोल प्लाझावरील लांब रांगा कमी होणार नाहीत, तर प्रवाशांना जलद आणि सुरळीत प्रवासाचा अनुभव मिळेल.