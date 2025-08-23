Chandrapur News – जंगलात गेलेल्या बाप-लेकावर अस्वलाचा हल्ला, वडिलांची प्रकृती चिंताजनक

सामना ऑनलाईन
|

चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अस्वलाने बाप-लेकावर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. अस्वलाच्या या भयंकर हल्ल्यात मुलगा आणि त्याचे वडील गंभीर जखमी आले असून त्याना तात्काळ जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील जुनोना जंगल परिसरात अरुण कुपसे आणि त्यांचा मुलगा विजय कुपसे कुड्याचे पान तोडण्यासाठी गेले होते. याच दरम्यान अस्वलाने दोघांवर हल्ला केला. यावेळी इतर गावकऱ्यांनी अस्वलाला दगडी आणि काठ्यांनी मारत पळवून लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अस्वलावर त्याचा फार काही परिणाम झाला नाही. या हल्ल्यात दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. उपस्थित गावकऱ्यांनी दोघांना तातडीने जिल्हा सामान्य रुग्णालायत दाखल केलं. या हल्ल्यात अरुण कापसे यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारांसाठी नागपूर मेडिकल कॉलेजला रवाना केलं आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ahilyanagar News – पिठोरी शनी अमावस्यानिमित्त तीर्थक्षेत्र शनिशिंगणापुरात भव्य यात्रा, भाविकांची तुडूंब गर्दी

अहिल्यानगरमध्ये कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याची आत्महत्या, आठवडाभरातील दुसरी घटना

गंगास्नानासाठी जात असतानाच काळाचा घाला, रिक्षा आणि हायवाच्या धडकेत 8 जणांचा मृत्यू; 5 गंभीर जखमी

video

Video – लाडकी बहीण योजनेत 4800 कोटींचा घोटाळा!

Photo – शिक्षक सेनेच्या कार्यक्रमात उद्धव ठाकरे यांचा संवाद

CPL 2025 – इम्रान ताहिरपुढे तरुण खेळाडूही फिके पडले! केली ऐतिहासिक कामगिरी

मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये खळबळजनक घटना, एसी कोचच्या शौचालयात आढळला चिमुकलीचा मृतदेह

video

Video – शहीद जवान, देशापेक्षा पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणं मोठं आहे का? उद्धव ठाकरे

छापा पडताच अभियंत्याने 20 लाख रुपये जाळले, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून 40 लाखाच्या रोकडसह महागडी घड्याळे जप्त