चेंबूरमध्ये आज फुटबॉल स्पर्धेचा थरार खेळ महोत्सवाअंतर्गत आयोजन

सामना ऑनलाईन
|

चेंबूर येथील सेंट. सेबास्टियन स्कूलमध्ये उद्या, रविवारी भव्य फुटबॉल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या फुटबॉल स्पर्धेला सकाळी 9 वाजता प्रारंभ होणार असून सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत फुटबॉलचे सामने रंगणार आहेत. दिवसभर चालणाऱया या स्पर्धेत विविध वयोगटांतील महिला व पुरुषांचे संघ सहभागी होणार आहेत. यानिमित्ताने शाळेचे मैदान खेळाडूंच्या उत्साहाने आणि फुटबॉलप्रेमींच्या गर्दीने फुलून जाणार आहे.

शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांच्या संकल्पनेतून क्रीडा आणि खिलाडूवृत्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दक्षिण-मध्य मुंबईत खेळ महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. याअंतर्गत रविवारी फुटबॉल स्पर्धा होणार आहे. चेंबूर परिसरातील क्रीडाप्रेमींनी या फुटबॉल सामन्यांचा आणि संपूर्ण क्रीडा महोत्सवाचा आनंद घेण्यासाठी शाळेच्या मैदानात उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजक, शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांनी केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कांदिवली पूर्व विधानसभेतील युवासेनेचे पदाधिकारी जाहीर

‘आमदार चषक’ क्रिकेट स्पर्धेत आदर्श नगर असॅसिन्सची बाजी

साताऱ्यात ट्रक्टरमधून उसाची ओव्हरलोड वाहतूक

…तर राजेंद्र यड्रावकर यांची ईडी चौकशी लावू – चंद्रकांत पाटील

निवडणुकीत बनवाबनवीची सवय लागलीयं, धरण, नदी, डोंगर फोनवरून सगळंच मंजूर; मिंध्यांच्या स्टंटबाजीची थोरातांनी उडविली खिल्ली

रत्नागिरीत मतदानाच्या दिवशी 2 डिसेंबरला सुट्टी जाहिर

Nanded News- दगडफेक अन् तोडफोड, चिमटा धरणाविरोधात आंदोलन पेटले; पोलीसांचा तगडा बंदोबस्त

कफ सिरप माफिया भाजपचे, यांच्यावर बुलडोजर कधी चालवणार? अखिलेश यादव यांचा हल्लाबोल

Photo – डॉ. रमाकांत पांडा यांच्या छायाचित्र प्रदर्शनाला उद्धव ठाकरे यांनी दिली भेट