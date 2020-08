मोठी बातमी – ‘अनलॉक 4’ची नियमावली जाहीर, जाणून घ्या काय सुरू, काय बंद

देशात कोरोना विषाणूचा कहर सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रोजच 60 ते 75 हजारात रुग्ण सापडत आहेत. रुग्णांचा आकडा 35 लाख झाला आहे. अशातच केंद्र सरकारने ‘अनलॉक 4’ची नियमावली जाहीर केली. अनलॉक 4 मध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र शाळा, चित्रपटगृह, स्विमिंग पूल बंद राहणार आहेत.

As per #Unlock4 guidelines, Delhi Metro will resume its services for public from September 7 in a calibrated manner. Further details on the Metro functioning and its usage by the general public will be shared once the detailed SOP on Metros is issued: Delhi Metro Rail Corporation https://t.co/TB1aevteYu

— ANI (@ANI) August 29, 2020