पाकिस्तानचा बुरखा फाटला, दाऊद कराचीतच असल्याची पहिल्यांदाच दिली कबुली

मुंबई बॉम्बस्फोट हल्ल्याचा मास्टर माईंड कुख्यात दहशतवादी दाऊद इब्राहिम कराचीतच असल्याचे पाकिस्तानने पहिल्यांदाच कबूल केले आहे. दहशतवाद्यांच्या फंडिंगवर लक्ष ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था ‘फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ने ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकू नये या भीतीने पाकिस्तानने 88 दहशतवादी संघटना आणि हाफीझ सईद, मसूद अझहर यासारख्या संघटनांच्या प्रमुखांवर बंदी घातली आहे. यात दाऊद इब्राहिम याचे देखील नाव असून तो कराचीत असल्याकगे मान्य केले आहे. आतापर्यंत पाकिस्तान दाऊद आमच्या देशात नसल्याच्या बोंबा ठोकत होता. मात्र नाईलाजाने की होईना त्यांना दाऊद पाकिस्तानात असल्याचे मान्य करावे लागले आहे.

पाकिस्तानने बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या प्रमुखांची संपत्ती जप्त करण्याचे आणि बँक खाते सील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. याआधी एफएटीएफने जुने 2018 ला पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकले होते आणि 2019 च्या अखेरपर्यंत दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याची मुदत दिली होती. मात्र कोरोना संकटकाळात ही मुदत वाढवण्यात आली. एफएटीएफ ‘ग्रे लिस्ट’ मधून ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकू नये यासाठी पाकिस्तानने नाईलाजाने दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या प्रमुखांवर बंदी घातली.

