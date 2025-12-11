आधी 60 कोटी जमा करा नंतर परदेशात जा, उच्च न्यायालयाने राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी यांना खडसावले

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या फसवणूक प्रकरणात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी लंडनला जाण्याची परवानगी मागितली. याचिकेत म्हटले आहे की, राज कुंद्राच्या वडिलांची प्रकृती खूपच खराब आहे, त्यामुळे त्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी देण्यात यावी.

न्यायालयाने प्रथम गुन्ह्याचे स्वरूप आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या रकमेची चौकशी केली. या प्रकरणात 60 कोटींचा समावेश असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले की, याचिकाकर्त्यांनी 60 कोटींची संपूर्ण रक्कम न्यायालयात जमा केली तरच परदेशात जाण्याची परवानगी दिली जाईल. वरिष्ठ वकील पोंडा यांनी याला विरोध करत म्हटले की, “संपूर्ण रक्कम जमा करण्याचे बंधन घालणारा कोणताही कायदा नाही.”

न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांच्या प्रामाणिकपणावर ते समाधानी नाही आणि ते परदेशातून परत येतील याची कोणतीही हमी नाही. म्हणून संपूर्ण रक्कम जमा करावी. त्यानंतर पोंडा यांनी पैशाऐवजी सुरक्षा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा स्वीकारण्याची विनंती केली. यानंतर न्यायालयाने तोंडी आदेश देऊन याचिकाकर्त्याला त्याचा हेतू सिद्ध करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून हमी पत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

