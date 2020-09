जिल्हाबंदी उठली, ई पास रद्द! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनी राज्यातील जिल्हाबंदी उठविण्यात आली आहे. राज्यभरातील माल तसेच प्रवासी वाहतुकीसाठी लागणारा ई पास 2 सप्टेंबरपासून रद्द करण्यात आला आहे. यापुढे वाहन प्रवासासाठी कोणतीही स्वतंत्र परवानगी तसेच ई पासची आवश्यकता लागणार नसल्याचे राज्य सरकारने ‘मिशन बिगिन अगेन’चा पुढचा टप्पा जाहीर करताना स्पष्ट केले आहे. याशिवाय खासगी बसेसना वाहतुकीची तसेच हॉटेल आणि लॉज यांनाही पूर्णपणे सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. काही प्रतिबंध शिथिल करण्यात आले असले तरी राज्यातील मेट्रो सेवा, सिनेमागृहे, नाटय़गृहे बंदच राहणार आहेत.

Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown. (1/3)#MissionBeginAgain pic.twitter.com/2tgFa8poco

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 31, 2020