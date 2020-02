भौतिक सूख वाढले तरी लोक आंदोलन करतात – मोहन भागवत

समाजात भौतिक सूख वाढले तरी लोक आंदोलन करत आहेत असे वक्तव्य सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आहे. अहमदाबादमध्ये एका व्याख्यानात ते बोलत होते. राजकीय पक्षांकडेपण सत्ता नसल्याने तेसुद्धा आंदोलन करत असल्याचे भागवत यांनी म्हटले.

RSS chief Mohan Bhagwat, in Ahmedabad (Gujarat): No one is happy. Everyone is agitating. Mill owners and workers are agitating. Employers and employees are agitating. Government and public is agitating. Students and teachers are agitating. Everyone is unhappy and dissatisfied. https://t.co/e2CIIKaWaw

— ANI (@ANI) February 15, 2020