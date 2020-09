दिल्ली दंगल प्रकरणी जेएनयूचा माजी विद्यार्थी उमर खालिद अटकेत

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा (जेएनयू) माजी विद्यार्थी उमर खालिद याला दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत अटक केली आहे.

सूत्रांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की शनिवारी खालिद याला समन्स धाडण्यात आले आणि रविवारी लोडी कॉलनीतील विशेष सेल कार्यालयात चौकशीसाठी येण्यास सांगितले. पोलीस सूत्रांनी सांगितले की, ”यापूर्वी 31 जुलै रोजी त्याची चौकशी करण्यात आली, यावेळी त्यांचा फोन जप्त करण्यात आला होता. रविवारी तो एकच्या सुमारास आला आणि संध्याकाळी अटक होण्यापूर्वी चौकशी केली गेली.”

Umar Khalid has been booked under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). https://t.co/EaA7fKLd6g

