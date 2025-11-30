मी पुन्हा येईन! IPL ला बाय बाय करत RCB च्या माजी कर्णधाराची पाकिस्तानकडे कूच, PSL 2026 खेळणार

जगातील सर्वात श्रीमंत Indian Premier League मध्ये खेळण्यासाठी जगभरातील खेळाडू उत्सुक असतात. एकीकडे IPL खेळण्यासाठी अनेक खेळाडू रांगेत उभे आहेत. तर दुसरीकडे RCB चा माजी कर्णधार आणि विस्फोटक फलंदाज फाफ ड्युप्लेसिसने चाहत्यांना धक्का देत PSL 2026 मध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत याची माहिती दिली.

IPL 2026 साठी 16 डिसेंबरला मिनी लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे. या लिलाव प्रक्रियेमध्ये भाग घेणार नसल्याचं फाफ ड्युप्लेसिसने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. तो म्हणाला की, “IPL मध्ये 14 वर्ष खेळल्यानंतर, मी यावेळी लिलाव प्रक्रियेमध्ये बाघ घेणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. 14 वर्ष हा एक खूप मोठा काळ आहे. त्या काळात मी जे काही साध्य केले आहे, त्याचा मला अभिमान आहे. माझ्या हृदयात हिंदुस्थानाचे एक विशेष स्थान आहे. आणि मी आयपीएलला निरोप देत नाहीये. तुम्ही मला पुन्हा भेटाल.” असं त्याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

फाफ ड्युप्लेसिसने आपल्या IPL कारकिर्दीमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. त्याने आतापर्यंत 154 सामने खेळले असून 4773 धावा केल्या आहेत. त्याने आपल्या IPL कारकिर्दीमध्ये 39 अर्धशतके ठोकली आहेत. RCB च्या कर्णधारपदाची धुरा त्याने सांभाळली असून दिल्ली कॅपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स आणि रायजिंग पुणे सुपरजायंट्स या संघांकडून तो खेळला आहे. तसेच PSL मध्येही तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स आणि पेशावर जाल्मी या दोन संघांकडून खेळला असून त्याने सहा सामने खेळले आहेत.

