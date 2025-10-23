IND vs AUS – ऑस्ट्रेलियात फेरफटका मारताना गिलसोबत पाकिस्तानी चाहत्याची नापाक हरकत, हस्तांदोलन करत म्हणाला…

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानचा संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर दोन्ही. दोन्ही उभय संघांमध्ये तीन वन डे सामन्यांची मालिका सुरू असून या मालिकेतील पहिल्या लढतीत हिंदुस्थानचा 7 विकेट्ने पराभव झाला होता. मालिकेतील दुसरा सामना एडलेडच्या ओव्हल मैदानावर खेळवण्यात येणार आहे. या लढतीत विजय मिळवून मालिकेत बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न हिंदुस्थानचा असेल. या लढतीपूर्वी कर्णधार शुभमन गिल ऑस्ट्रेलियाच्या रस्त्यावर फिरताना दिसला. यावेळी त्याच्यासोबत पाकिस्तानी चाहत्याने गैरवर्तन केले. याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

हिंदुस्थानच्या क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. शुभमन गिल काळ्या रंगाची हुडी घालून ऑस्ट्रेलियातील रस्त्यावर फेरफटकाना मारताना दिसतोय. याचवेळी एक पाकिस्तानी चाहता गिलला थांबवतो आणि त्याच्यासोबत हस्तांदोलन करतो. हस्तांदोलन केल्यानंतर पाकिस्तानी चाहता ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’ असे ओरडतो. मात्र यावर गिल कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही आणि तिथून निघून जातो. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मोठा गदारोळ उडाला आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marathi Fire (@marathifire)

दरम्यान, पहिल्या लढतीत पराभव स्वीकारावा लागल्याने हिंदुस्थानला आजच्या लढतीत विजय अनिवार्य आहे. दुसऱ्या वन डे मध्येही रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या कामगिरीवर सर्वांची नजर असणार आहे. पहिल्या लढतीत दोघेही फ्लॉप ठरले होते. विराट शून्यावर तर रोहित शर्मा 8 धावांवर बाद झाला होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

russia ukraine war – युक्रेनचा रशियाच्या सर्वात मोठ्या गॅस प्लांटवर ड्रोन हल्ला; प्रचंड नुकसानीची शक्यता

IND vs AUS – विराट कोहली सलग दुसऱ्या लढतीत शून्यावर बाद, एडलेडमध्येही ‘भोपळा’ फोडू शकला नाही

ऐन दिवाळीत सोन्या-चांदीचे दिवाळे निघाले; 12 वर्षातील विक्रमी घसरण

बिहारच्या चार कुख्यात गँगस्टरचं दिल्लीत एन्काऊंटर, विधानसभा निवडणुकीत दहशत पसरवण्याचा होता डाव

भाऊबीज म्हणजे यम द्वितीया; जाणून घ्या पौराणिक महत्त्व…

ठराविक प्रक्रियेप्रमाणे हिंदुस्थान रशियाकडून तेलखरेदी कमी करणार! ट्रम्प यांचा पुन्हा दावा

ट्रम्प-पुतिन बैठक अचानक रद्द झाल्यानंतर अमेरिकेचा रशियाला धक्का, दोन खनिज तेल कंपन्यांवर घातले निर्बंध

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 23 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

शिवरायांच्या वेशातील तरुणाला विरोध, वसई भुईकोट किल्ल्यावर जाण्यापासून परप्रांतीय सुरक्षारक्षकांनी रोखलं