चोरट्याचा पाठलाग करताना फॉरेन्सिक व्हॅनचालक जखमी

सामना ऑनलाईन
|

लोकल प्रवासात चोरटय़ाने मोबाईल खेचून नेताना ट्रकमध्ये पडल्यामुळे मध्य प्रादेशिक विभागाच्या मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅनचालक जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी वडाळा रेल्वे पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंद केला आहे.

ऋषिकेश चितळकर हे मध्य प्रादेशिक विभागाच्या मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन येथे चालक म्हणून काम करतात. दोन दिवसांपूर्वी त्यांना सुट्टी असल्याने खरेदीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे जात होते. रात्री त्यांनी कॉटनग्रीन येथून लोकल पकडली. लोकल रे रोड स्थानकात थांबली. त्यानंतर त्यांनी फोन हातात धरला. लोकल सुरू असतानाच अज्ञात चोरटय़ाने त्यांचा फोन खेचून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्याचदरम्यान फलाट क्रमांक 2 येथे लोकलमधून ते जखमी झाले. याप्रकरणी वडाळा रेल्वे पोलिसांनी अज्ञात चोरटय़ाविरोधात गुन्हा नोंद केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हा तर टीम इंडियाचा भावी युवराज, अश्विनकडून अभिषेक शर्माच्या फलंदाजीचे कौतुक

वरळीच्या रेस्टहाऊसमधील चादरी, पडदे धुण्याच्या नावाखाली शासकीय तिजोरीची 20 लाखांची धुलाई; दोन वर्षांपूर्वीचे प्रकरण उघडकीस

शिवाजी पार्क जिमखान्याचा नवा अध्याय सुरू, मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरच्या हस्ते उद्घाटन

पोलिसांना मुंबईत 500 चौरस फुटांचे घर मिळवून देणार, पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांची ग्वाही

राज्यात 20 नव्या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव

असं झालं तर… ऑनलाइन खरेदीत क्रॅच आयफोन मिळाला तर

ट्रेंड – नवरात्रीचा झकास ‘एआय’ लुक

निवृत्त झंझावाताचे पुनरागमन, क्विंटन डीकॉकची वन डे निवृत्तीतून माघार; पाकिस्तान दौऱ्यासाठी संघात झाली निवड

मुंबईतील एसआरएची चौकशी करण्याचे आदेश, हायकोर्टाचा नगर विकास खात्याला दट्टय़ा