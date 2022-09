गणपती विसर्जनाला गालबोट, राज्यात विसर्जनादरम्यान वेगवेगळ्या घटनेत 20 जणांचा मृत्यू

महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाचे आराध्य दैवत असणाऱ्या गणपती बाप्पाला शुक्रवारी (9 सप्टेंबर) भक्तीभावाने निरोप देण्यात आला. वाजत-गाजत, गुलाल उधळत बाप्पाचे विसर्जन करण्यात आले. गणेश भक्तांनी साश्रू नयनांनी बाप्पाला अलविदा म्हणत पुढच्या वर्षी लवकर येण्याचे त्याच्याकडून वचन घेतले. मात्र या गणपती विसर्जनाला अपघाताचे गालबोट लागले असून राज्यात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये एकूण 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात गणपती विसर्जनाच्या दरम्यान वेगवेगळ्या घटनांमध्ये 20 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील 14 जणांचा मृत्यू विसर्जनादरम्यान पाण्यात बुडून झाला, तर चौघांचा मृत्यू वेगवेगळ्या अपघातात झाला. तसेच विसर्जन मिरवणुकीत आरती सुरू असताना झाड पडल्याने एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर एका व्यक्तीचा सिमेंटच्या ब्लॉकवर पडल्याने मृत्यू झाला.

Maharashtra | Total of 20 people lost their lives in various incidents related to Ganpati Immersion across Maharashtra. While 14 died by drowning, 4 died in road accident, 1 died after a tree fell on her & another was killed after he fell on a cemented surface: Maharashtra Police https://t.co/M4g3M11Lyv

