गोव्यातील बिट्स पिलानी कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्याचा मृतदेह आढळला, दहा महिन्यात पाच जणांचे मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

गोव्यातील बिट्स पिलानी कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये एक विद्यार्थी मृतावस्थेत आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. रिषी नायर असे त्या तरुणाचे नाव असून तो हॉस्टेलच्या रुममध्ये मृतावस्थेत आढळला. गेल्या दहा महिन्यात अशा प्रकारची ही पाचवी घटना आहे.

”रिशी नायर हा विद्यार्थी रात्री साडे दहाच्या सुमारास त्याच्या हॉस्टेलच्या खोलीत मृतावस्थेत आढळला. तो कुणाचेही फोन उचलत नसल्याने हॉस्टेलच्या प्रसासनाने दरवाजा तोडला. त्यावेळी रिशी नायर बेडवर बेशुद्धावस्थेत सापडला. त्याला रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले”, असे पोलिसांनी सांगितले.

याआधी डिसेंबर 2024 ला ओम प्रिया सिंग, मार्च 2025 ला अथर्व देसाई, मे 2025 ला कृष्णा कसेरा, ऑगस्ट 2025 ला कुशाग्रा जैन हे विद्यार्थी त्यांच्या हॉस्टेल रुममध्ये मृतावस्थेत आढळले होते. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एक समिती नेमली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Anant Chaturdashi बंदोबस्तासाठी पहिल्यांदाच AI चा वापर करणार मुंबई पोलीस; ड्रोन, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे ठेवणार नजर

रोहित शर्मा 2027, 2031 आणि 2035 चा वर्ल्डकपही खेळणार? CSK च्या स्टार गोलंदाजानं केली पुढील 10 वर्ष खेळण्याची मागणी

air india express

पायलटने ‘पॅन-पॅन’ सिग्नल पाठवत मागितली तात्काळ मदत, दिल्ली-इंदूर एअर इंडिया एक्सप्रेस विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग

टॅरिफ मागे घेऊन हिंदुस्थानची माफी मागा! अमेरिकन गृह विभागाच्या माजी अधिकाऱ्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर घणाघात

खिळे, तारा ठोकून वेदना नका देऊ आम्हा; गणेशोत्सवात मांडली झाडांची व्यथा; देवगडमधील अक्षय मेस्त्री यांची कलाकृती

Ganesh Festival – वेगळेपण जपणारी गणेशोत्सवाची १०९ वर्षांची परंपरा, संगमेश्वरातील एकत्र कुटुंब पद्धतीचे सर्वत्र होतेय कौतुक

दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्धा महाराष्ट्र लुटला, उरलेला आपल्या हस्तकांनी लुटावा म्हणून प्रशासनावर दबाव आणताहेत! – संजय राऊत

Matthew Breetzke – आफ्रिकन खेळाडूनं इतिहास रचला, पदार्पणानंतर सलग 5 लढतीत 50+ धावा करणारा पहिला खेळाडू ठरला

अनिल अंबानींच्या अडचणीत वाढ; बँक ऑफ बडोदाकडून RCom चं कर्ज खातं ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित